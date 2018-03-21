Глава Пролетарского округа Тулы: «Это был «мужской разговор»

– В 2017 году в администрацию города поступило более 20 обращений от имени инвалида первой группы Левашова А. Е. Заявления касались ремонта дороги в 4-м Дачном проезде, содержания и обустройства контейнерной площадки, уборки спиленных веток и деревьев, установки шлагбаума.

Все обращения были рассмотрены!

21 февраля 2018 года на одном из тульских сайтов была размещена оскорбительная статья от имени Левашова. Там меня обвиняли во лжи, беззаконии, высокомерии и коррупции.

После этого от имени Левашова были направлены письма в различные инстанции, которые уже носили не только рабочий, но и личностный, оскорбительный характер. На адрес заявителя я выехал лично (Тула, 4-й Дачный проезд, 13) с заместителями и представителем прокуратуры.

Выяснилось, что по данному адресу инвалид Левашов не проживает. Там живет его зять Борис Кочетов, который от имени тестя и прикрываясь его именем решает свои личные вопросы.

Сам же Левашов живет на улице Фучика и ничего не знает о жалобах, которые зять отправляет от его лица.

27 февраля после скандальной публикации на одном из сайтов я позвонил Кочетову и в культурной форме пригласил его на встречу, чтобы решить возникшие вопросы. Однако Кочетов на встречу не пришел.

По поводу увольнения Кочетова Сергей Шестаков сообщил, что «Кочетов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Организация, в которой он работал, (ООО „Электрострой“) не подведомственна и никак не зависит от главного управления по Пролетарскому округу».

– 6 марта 2018 года состоялся телефонный разговор с заявителем, - продолжает Сергей Шестаков. — Двуличность заявителя, неблаговидные поступки, откровенная ложь под прикрытием инвалида, спровоцировали эту беседу. Это общение можно больше отнести к категории «мужского разговора». Безусловно, диалог был не совсем корректен. Нельзя поддаваться на провокации, но природа нормального человека восстает против клеветы и подлости! И всё же виновником происходящего является, безусловно, Кочетов. Это не является оправданием и не может служить основанием для нарушения этики муниципальным служащим. Но это лишь ответный ход!

В ходе диалога прозвучали слова «откручу голову», но это выражение нельзя рассматривать как угрозу жизни: последующими словами с моей стороны были «Встретимся в суде». Выражение «откручу голову» в данном случае было использовано в переносном смысле.

Невозможно угрожать расправой, рассчитывая в дальнейшем на встречу с «потерпевшим» в судебных органах.

Нарушение этики муниципального служащего непозволительно. Но все вышеизложенное нужно учесть при оценке сложившейся ситуации.

Напомним, сегодня в Туле разгорелся скандал после заявления туляка Бориса Кочетова. Мужчина рассказал, что глава Пролетарского округа угрожал ему по телефону.

Подробности истории здесь.

Чиновник уже получил лишь дисциплинарное взыскание – выговор за некорректное поведение.