Глава Пролетарского округа Тулы получил выговор за некорректное поведение

В администрации Тулы обсудили обращение жителя регионального центра Бориса Кочетова, который сообщил о некорректном поведении начальника главного управления Пролетарского округа Сергея Шестакова.

В частности, речь шла о нецензурных высказываниях и угрозах, которые поступили молодому человеку по телефону. Голос звонившего был очень похож на Сергея Шестакова.

В частности фраза звучала так:

«Еще раз за инвалида подпишешься, я тебе голову откручу, понял, [нецензурная брань], уродец? Я на тебя в суд подам [нецензурная брань] за то, что ты написал на меня, что я там с инвалидом встречался и матом ругался. Ты меня понял? Говнюк! Я с тобой встречусь в суде, и моральный вред за то, что ты меня оскорбил, ты мне возместишь! Ты меня унизил, написал, что я с тобой ругался матом, посылал. Я был у твоего инвалида в квартире, я видел, как он живет. У меня видео есть. Я тебе всё сказал».

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