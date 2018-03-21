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Глава Пролетарского округа Тулы получил выговор за некорректное поведение

Глава Пролетарского округа Тулы получил выговор за некорректное поведение

Туляк сообщил в администрацию города, что Сергей Шестаков обещал открутить ему голову, если тот продолжит жаловаться.

В администрации Тулы обсудили обращение жителя регионального центра Бориса Кочетова, который сообщил о некорректном поведении начальника главного управления Пролетарского округа Сергея Шестакова.
 
В частности, речь шла о нецензурных высказываниях и угрозах, которые поступили молодому человеку по телефону. Голос звонившего был очень похож на Сергея Шестакова.
 
В частности фраза звучала так:
 
«Еще раз за инвалида подпишешься, я тебе голову откручу, понял, [нецензурная брань], уродец? Я на тебя в суд подам [нецензурная брань] за то, что ты написал на меня, что я там с инвалидом встречался и матом ругался. Ты меня понял? Говнюк! Я с тобой встречусь в суде, и моральный вред за то, что ты меня оскорбил, ты мне возместишь! Ты меня унизил, написал, что я с тобой ругался матом, посылал. Я был у твоего инвалида в квартире, я видел, как он живет. У меня видео есть. Я тебе всё сказал».
 
Вот эта запись:
 

Борис воспринял поступившие угрозы реально и написал заявления в полицию и прокуратуру Тульской области. Также он довел информацию и запись телефонного разговора до администрации регионального центра.

Подробнее о том, что стало поводом для столь резкого высказывания звонившего, можно узнать здесь

Сам Сергей Шестаков не захотел по телефону комментировать эту ситуацию.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили Myslo, что 20 марта было проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города и урегулированию конфликта интересов. 
 
«По результатам рассмотрения обращения комиссией принято решение о применении к сотруднику администрации города Тулы Шестакову С.В. дисциплинарного взыскания в виде выговора», – говорится в официальном комментарии. 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:48 +1
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