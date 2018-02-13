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Погода в Туле 14 февраля: умеренный ветер, без осадков, до -10 градусов
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 14 февраля: умеренный ветер, без осадков, до -10 градусов

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области прогнозируется переменная облачность.

Без осадков. Ветер восточный, умеренный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -17 до -12 градусов, днем – до -10.

Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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