Погода в Туле 14 февраля: умеренный ветер, без осадков, до -10 градусов

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Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области прогнозируется переменная облачность.

Без осадков. Ветер восточный, умеренный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -17 до -12 градусов, днем – до -10.

Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.