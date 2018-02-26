Бывший глава Центрального округа Александр Ёлкин остался трудиться в администрации Тулы
Теперь он – помощник Евгения Авилова.
У бывшего главы главного территориального управления по Центральному округу Александра Ёлкина – новая должность. По информации Myslo, теперь он работает в качестве помощника главы администрации Тулы Евгения Авилова.
Напомним, Александр Ёлкин уволился 14 февраля, аккурат после того, как жители вверенной ему территории устроили акцию. Уже 15 февраля место Ёлкина в теруправлении занял Александр Корнеичев.
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