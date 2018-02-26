Бывший глава Центрального округа Александр Ёлкин остался трудиться в администрации Тулы

У бывшего главы главного территориального управления по Центральному округу Александра Ёлкина – новая должность. По информации Myslo, теперь он работает в качестве помощника главы администрации Тулы Евгения Авилова.

Напомним, Александр Ёлкин уволился 14 февраля, аккурат после того, как жители вверенной ему территории устроили акцию. Уже 15 февраля место Ёлкина в теруправлении занял Александр Корнеичев.