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В Туле лжегазовщики украли у пенсионера 140 тысяч рублей

В Туле лжегазовщики украли у пенсионера 140 тысяч рублей

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Накануне в Туле 87-летний пенсионер стал жертвой мошенников. Злоумышленники зашли в квартиру под видом газовщиков. Они выяснили место хранения сбережений, отвлекли мужчину и украли 140 тысяч рублей, после чего скрылись. Поняв, что его обокрали, туляк обратился в полицию.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой проявлять предельную бдительность при общении с незнакомыми лицами, представляющимися сотрудниками социальных или коммунальных служб и пытающихся войти в вашу квартиру.

Необходимо выяснить личность такого посетителя, чтобы не стать жертвой преступления.

Если вы всё же стали жертвой преступления, следует незамедлительно обратиться в полицию.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:37 +2
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