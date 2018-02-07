В Туле лжегазовщики украли у пенсионера 140 тысяч рублей
Полиция устанавливает все детали происшествия.
Накануне в Туле 87-летний пенсионер стал жертвой мошенников. Злоумышленники зашли в квартиру под видом газовщиков. Они выяснили место хранения сбережений, отвлекли мужчину и украли 140 тысяч рублей, после чего скрылись. Поняв, что его обокрали, туляк обратился в полицию.
Полицейские обращаются к гражданам с просьбой проявлять предельную бдительность при общении с незнакомыми лицами, представляющимися сотрудниками социальных или коммунальных служб и пытающихся войти в вашу квартиру.
Необходимо выяснить личность такого посетителя, чтобы не стать жертвой преступления.
Если вы всё же стали жертвой преступления, следует незамедлительно обратиться в полицию.
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