Дюмин поручил Авилову привлечь ученых ТулГУ к разработке транспортной стратегии Тулы

И обязательно подробно обсудить с туляками организацию дорожного движения в городе и работу общественного транспорта.

6 февраля состоялось первое заседание Попечительского совета ТулГУ, который возглавил губернатор.

Перед совещанием участники осмотрели выставку разработок научного сообщества ТулГУ в сфере оборонного комплекса, строительства, биотехнологий, ЖКХ, исследования окружающей среды и организации транспортных систем.

Кстати, на разработки, представленные кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство», губернатор обратил особое внимание. Возможно, это случилось после горячих вопросов тульских журналистов, прозвучавших на недавней пресс-конференции Алексея Дюмина.

Напомним, что журналисты поинтересовались у губернатора, уберут ли с улиц маршрутки, потому что они провоцируют на улицах заторы, да и ездят небезопасно для остальных участников движения.

А может быть, губернатору надоели жалобы туляков на работу общественного транспорта? Помните, недавно сотрудники «Тулачермета» написали коллективную жалобу на нехватку общественного транспорта?

Так или иначе, но губернатора заинтересовали приборы и комплексы, которые на выставке представили студенты и аспиранты кафедры. Эти собственные разработки кафедры, например, можно использовать для создания цифровой транспортной модели города. Ультразвуковыми датчиками регистрировать скорость и количество транспортных средств, а программным комплексом переводить в измеримые величины видео транспортного потока, снятого квадрокоптером.

– Мы можем оснастить нашими недорогими комплексами основные улицы города, создать цифровую модель транспортной системы города и на ее основе создать автоматизированную систему управления потоками, – так представлял разработки кафедры ассистент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» кандидат технических наук Владислав Пышный. Открывая заседание совета, Алексей Дюмин особо подчеркнул, что важно вовлекать в занятия научно-практической деятельностью молодежь со студенческой скамьи, и отметил актуальные вузовские разработки, связанные с организацией дорожного движения. Губернатор предложил главе администрации Тулы Евгению Авилову, который также вошел в Попечительский совет, шире использовать исследовательский потенциал тульских ученых в решении практических вопросов, связанных с размещением объектов транспортной инфраструктуры. И рекомендовал пригласить специалистов кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» на Штаб по развитию города, который состоится 7 февраля 2018 года в стенах ТулГУ. Более того, губернатор уточнил, что транспортную стратегию города надо разрабатывать вместе с туляками, учитывая их предложения и справедливую критику. Например, в части организации работы общественного транспорта и маршруток. Проработать возможные изменения маршрутов, интервалы движения и использование автобусов малой вместимости.

Что касается взволновавшего туляков вопроса о переносе из центра города автовокзалов – это предположение также прозвучало на пресс-конференции главы региона 2 февраля 2018 года – губернатор отметил, что такие решения надо принимать осторожно, взвесив все ЗА и ПРОТИВ и обязательно спросив мнения туляков, вынеся эти вопросы на обсуждение общественных советов.

Евгений Авилов пояснил, что сотрудничество с профильной кафедрой ТулГУ уже налажено и обязательно продолжится.