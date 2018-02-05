Молодые ученые ТулГУ: «Мы готовы разработать транспортную стратегию Тулы и ее цифровую модель»

Николай Фролов, ассистент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ.

Такие встречи стали доброй традицией и проводятся с 2007 года, это важная часть истории областного парламента, который в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. Для депутатов такие встречи – возможность узнать о новых разработках и их прикладном использовании, а для ученых и инженеров ведущих тульских вузов ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого – получить поддержку и опыт продвижения своих идей.

– В прошлом году на такой встрече ученые-экологи предложили использовать их наработки для проведения экологических экспертиз различных инвестиционных проектов. Предложение поддержал губернатор, – напомнил Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы. – И теперь все проекты в экологической части отслеживают наши молодые ученые.

Председатель заксобрания напомнил, что 2018 год губернатор региона объявил Годом образования и новых знаний. А это значит, нужно создавать прочную связку образования, науки и производства. Сергей Харитонов выразил надежду, что на встречу ученые пришли не только представить свои проекты, но и рассказать, какая поддержка им нужна.

И ученые за словом в карман не полезли. Первыми взяли слово политеховцы. Как оказалось, к встрече они подготовились очень серьезно, в их команде были и мэтры науки, и молодые ученые, и студенты. А представленные проекты были интересны всем присутствующим, потому что хоть и были из области высоких технологий и знаний, но касались повседневной жизни туляков.

Виктор Любимов, доктор технических наук, профессор, завкафедрой «Электро- и нанотехнологии» ТулГУ, рассказал, в чем ценность этих самых нанотехнологий для Тулы и туляков.

– Президент отметил, что оборонные предприятия должны постепенно переходить на гражданскую продукцию. И сейчас мы занимаемся этим с тульскими оборонщиками, – пояснил Виктор Любимов.

Например, совместно с ЦКБА ученые занимаются исследованиями в области электроэрозионной обработки материалов и разрабатывают принципиально новый очень мощный генератор, который позволит значительно улучшить качество обработки.

На Машзаводе ученые из ТулГУ модернизируют дизель двойного назначения. Проблема в том, что высокопрочные чугуны трудны в обработке. Проще сказать, отверстия в них на раз-два не просверлишь. Слишком прочные. Поэтому в ТулГУ решили пойти другим путем – использовать медный стержень для эрозионного сверления, то есть отверстие создавать путем прожигания. Отверстия получаются высокой точности и таких наноразмеров, которые невозможно получить классическим способом.

– Весь мир говорит о нанотехнологиях. Но частенько дальше разговоров дело не идет. Мы для ТОЗа выполнили проект, по которому можно получать детали с наношероховатостями.

Вот, представьте, человеческий волос – это 50 тысяч нанометров, а мы сделали 3 тысячи деталей с шероховатостью всего в 20 нанометров! – рассказал Виктор Любимов.

Все эти работы уже имеют прикладное значение, используются в тех или иных производствах. А есть такие, что ориентированы в будущее, на отдаленную перспективу. Например, использование лазерного луча не в качестве обрабатывающего инструмента, а в качестве проводящего элемента. Или еще одно направление – создание металлизированных тканей.

– У некоторых людей есть кардиостимуляторы или иные жизненно необходимые приборы, которые надо защищать от воздействия окружающей среды. Например, людям с кардиостимуляторами нельзя проходить через рамки металлоискателей. Мы разработали технологию производства ткани с металлическим слоем. В рубашке из такой ткани человек и его прибор будут в безопасности. Это подтвердили наши эксперименты на мышах, – рассказал профессор.

Вообще, по словам Виктора Любимова, ученые из ТулГУ много внимания уделяют разработкам в области медицины.

– Операции на головном мозге, например удаление аневризмы, – это всегда тяжелые операции с обязательной трепанацией. Мы работали совместно с институтом им. Бурденко и разработали специальные инструменты и технологии, которые позволяют через бедренную артерию убрать аневризму, – рассказал профессор.

По его словам, комплект французской компании для таких операций стоит 1200 долларов, а тульский – всего 200.

Небольшая презентация профессора впечатлила всех. Профессор высказал мысль, что новое в смысле слияния науки и производства – это подзабытое старое, вернее, советские методы взаимодействия ученых и производственников. Сейчас в вузе 15 тысяч студентов, из них технарей – половина. Из этой половины талантливые и изобретательные составляют только 10%, но они сидят без современного оборудования, без финансирования. Вот в чем проблема!

– У нас в вузе было 12 отраслевых лабораторий, были временные трудовые коллективы. И в них работало 400 сотрудников! Сейчас предприятия тоже должны быть заинтересованы в таком сотрудничестве, иначе, не развиваясь, они просто умрут, – сказал Любимов. – У каждого предприятия есть список тем – это узкие места их производств. Именно их надо выставлять на конкурсы и гранты. А научные разработки на дальнюю перспективу должны продвигаться венчурными грантами.

– Ваши предложения надо оформить в докладную записку. Мы направим ее в Совет предпринимателей Тульской области, в Торгово-промышленную палату, в Союз промышленников. У нас есть возможности лоббировать интересы наших ученых, – заявил Сергей Харитонов.

Николай Фролов, ассистент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ, представил разработки в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения в Туле. Тема актуальная и касается практически каждого туляка – общественный транспорт и его непопулярность у туляков, пробки, маршрутки, неотрегулированные светофоры. Да любой из нас эти проблемы назовет не задумываясь.

– Наш коллектив участвует во многих рабочих группах по решению этих проблем, например, мы обследовали пассажиропоток в общественном транспорте, – рассказал Николай Фролов. – Мы участвовали в разработке генплана Тулы и создали цифровую транспортную модель города. Она включала 759 км улично-дорожной сети и 216 км дорог, по которым ходит общественный транспорт. Разработали рекомендации по расширению улично-дорожной сети в Туле с учетом ее развития.

По словам Фролова, сотрудники кафедры делали математическое моделирование и прогнозы по внедрению одностороннего движения, организации движения по трамвайным путям на Зареченском мосту, делали расчеты по движению автотранспорта для второй очереди Восточного обвода и перекрытия улицы Металлистов. Напомнил Николай Фролов и эксперимент по внедрению адаптивной системы управления дорожным движением (АСУ ДД) на проспекте Ленина в районе Зеленстроя. К сожалению, эксперимент, давший очень неплохой результат по ускорению движения потока транспорта, остался невостребованным – дальше пилотного проекта дело не пошло.

Главная проблема города-героя, по мнению молодого ученого, в том, что у Тулы нет транспортной стратегии развития города, нет цифровой транспортной модели города.

И хотя ребята с кафедры участвуют в создании таких стратегий и планов развития дорожной сети во многих городах, например в Волгограде, Самаре, Хабаровске, Душанбе, – в родном городе их таланты пока остались невостребованными.

– У нас есть собственные разработки, которые можно использовать для создания цифровой транспортной модели города. Например, ультразвуковой датчик, который регистрирует скорость и количество транспортных средств. Или программный комплекс, который переводит в измеримые величины видео транспортного потока, снятого квадрокоптером. Многие из нас состоят в рабочих группах или общественных советах при минтрансе или комитете по транспорту. Иногда наши рекомендации учитывают при изменениях в организации дорожного движения, чаще – нет. Поэтому у нас предложение – использовать наши знания, силы и возможности для разработки транспортной стратегии города, – заявил Николай Фролов.

– 7 февраля состоится градсовет, основным вопросом которого будет транспортная система города. Это поручение губернатора, – сказал Сергей Харитонов. И пообещал молодым ученым «замолвить за них слово» перед градсоветом и администрацией Тулы.

Большой интерес вызвала разработка, представленная студентами 4-го курса кафедры «Стрелково-пушечное вооружение» ТулГУ Артемом Левиным (на фото справа) и Дмитрием Монастыренко, – рассыпная облегченная пулеметная лента (РОПЛ). Ребята входят в рабочую группу разработчиков трехмерной модели РОПЛ. Они также проводили ряд исследований с использованием этой модели.

– В армиях зарубежных стран такая лента используется давно, у нас, к сожалению, нет. Преимущество ее в том, что она в три раза легче существующей и в четыре раза дешевле, а при серийном производстве ее еще можно удешевить, – пояснил Артем Левин. – РОПЛ – устройство одноразового использования, но фактически звенья выдерживают до 50 выстрелов. Сейчас поставлена задача довести живучесть ленты до 200 выстрелов, хотя, считаем, это излишнее требование, ведь лента одноразовая.

Сергей Кутепов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и сервиса ТГПУ им. Л. Н. Толстого, рассказал об исследовании влияние режимов термической обработки на стойкость стержневой арматуры. Тема актуальная с учетом объемов жилищного строительства в регионе. К строительным материалам сейчас предъявляются очень жесткие требования по снижению себестоимости. Арматурные стали, которые являются одним из самых массовых видов продукции черной металлургии, подвержены замедленному хрупкому разрушению, причем такое разрушение не только очень опасно, но еще и возникает внезапно, а диагностировать его практически невозможно.

– Оптимальные режимы термической обработки арматурных сталей дают возможность получать более высокие механические и антикоррозионные свойства стали, – пояснил Сергей Кутепов.

Илья Устинов, инженер-исследователь лаборатории синтеза природных и технологических материалов при кафедре химии ТГПУ им. Л. Н. Толстого, рассказал о научных разработках для отечественной фармацевтической промышленности. Например, ребята разработали биоразлагаемую медицинскую пленку. Ее можно использовать как перевязочный материал в экстремальных и военных условиях. Сейчас ученые исследуют молекулы хинина и барбитуровой кислоты. С точки зрения медицины перспективы у этих молекул, по словам Ильи Устинова, прекрасные, хотя известны они более ста лет.

А для нашего региона эти молекулы и группа ученых кафедры ТГПУ могут стать драйверами в развитии фармацевтического кластера.

– А представители вашей кафедры не входят в общественный совет при региональном минздраве? – поинтересовался Сергей Харитонов. Оказалось, что нет, не входят. По словам председателя облдумы, общественные советы – динамичные органы и их состав можно изменять, вводя перспективных участников диалога.

После обсуждения состоялась самая приятная часть встречи – награждение. Сергей Харитонов вручил благодарственные письма Тульской областной Думы.

За активное участие в научной и научно-практической деятельности, достижение высоких результатов в работе и многолетний добросовестный труд награжден доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электро- и нанотехнологии» Тульского государственного университета Виктор Любимов.

За активное участие в научной и научно-практической деятельности и достижение высоких результатов в работе награды удостоен ассистент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» Тульского государственного университета Николай Фролов.

За активное участие в научной и научно-практической деятельности благодарственным письмом Тульской областной Думы награждены студенты ТулГУ: Артем Левин, студент 4-го курса кафедры «Стрелково-пушечное вооружение»; Дмитрий Монастыренко, студент 4-го курса кафедры «Стрелково-пушечное вооружение»; Светлана Савинкова, студентка 1-го курса магистратуры кафедры «Охрана труда и окружающей среды».

За активное участие в научной и научно-практической деятельности и достижение высоких результатов в работе благодарственным письмом Тульской областной Думы награждены сотрудники ТГПУ им. Л. Н. Толстого: Юрий Дорохин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и сервиса; Евгения Иванова, кандидат химических наук, доцент кафедры химии; Сергей Кутепов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и сервиса; Елена Панферова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики; Илья Устинов, инженер-исследователь лаборатории синтеза природных и технологических материалов при кафедре химии.