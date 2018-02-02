Алексей Дюмин: «Маршрутки с тульских улиц никто убирать не будет»
По словам губернатора, в транспортной сфере власти будут наводить порядок.
Губернатор Тульской области ответил на вопросы журналистов о тульских маршрутках.
— У жителей много нареканий к общественному транспорту. Автобусы переполнены, маршруток много, они образуют заторы. Будут ли убирать маршрутки с улиц?
– Маршрутки убирать никто не будет. С проблемами общественного транспорта мы будем разбираться. Уже создана рабочая группа, мы пригласили московских специалистов. Это очень комплексный вопрос.
Мы будем вырабатывать оптимизацию городского транспорта, восстанавливать баланс между автобусами и маршрутками.
Где-то нужно убрать маршрутки, где-то сократить трамвайные пути – там, где они не выполняют своей функциональной нагрузки. Многое может решить даже одна стрелка светофора.
Есть транспорт в грязном состоянии, хамство со стороны водителей. Мы понимаем, что проблема назрела, и работаем.
Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в нашей области. В 2017 году было отремонтировано 210 км дорог. Мы разговариваем с Максимом Соколовым (министр транспорта РФ. — Прим. авт.), есть вещи, которые можно решить с помощью железной дороги и даже с помощью наземного метро. Но об этом пока рано говорить.
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