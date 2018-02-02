Алексей Дюмин: «Маршрутки с тульских улиц никто убирать не будет»

По словам губернатора, в транспортной сфере власти будут наводить порядок.

Губернатор Тульской области ответил на вопросы журналистов о тульских маршрутках.

— У жителей много нареканий к общественному транспорту. Автобусы переполнены, маршруток много, они образуют заторы. Будут ли убирать маршрутки с улиц?

– Маршрутки убирать никто не будет. С проблемами общественного транспорта мы будем разбираться. Уже создана рабочая группа, мы пригласили московских специалистов. Это очень комплексный вопрос.

Мы будем вырабатывать оптимизацию городского транспорта, восстанавливать баланс между автобусами и маршрутками.

Где-то нужно убрать маршрутки, где-то сократить трамвайные пути – там, где они не выполняют своей функциональной нагрузки. Многое может решить даже одна стрелка светофора.

Есть транспорт в грязном состоянии, хамство со стороны водителей. Мы понимаем, что проблема назрела, и работаем.