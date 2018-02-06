Туляки выберут своего «Любимого доктора»

Фото Алексея Пирязева.

Конкурс «Любимый доктор», объявленный 1 февраля, будет идти весь месяц.

Он состоит из двух этапов, вернее, из двух номинаций — для участковых терапевтов и участковых педиатров, а также для врачей-специалистов, в том числе стационаров. Анкетирование проводится среди пациентов поликлиник и стационаров. Подведение итогов состоится в марте 2018 года.

Победителями будут признаны врачи, набравшие наибольшее количество голосов пациентов.

Проведение конкурса на территории области курирует недавно назначенный заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк:

Владимир Грицаюк – Задача конкурса — не просто отметить лучших врачей, но и улучшить взаимопонимание и отношения «доктор-пациент», поднять престиж медицинских профессий. Лучшие доктора будут выбраны действительно народным голосованием — в каждой поликлинике будет определен свой «любимый участковый терапевт». До этого ничего подобного на территории региона не проводилось. Как только мы запустили этот конкурс, нам поступили предложения от туляков — провести что-то похожее среди среднего медперсонала, например конкурс «Любимая медсестра». Отличная идея, на мой взгляд, мы обязательно это сделаем.



Андрей Третьяков, министр здравоохранения, считает, что конкурс будет способствовать повышению авторитета медработников. И обещает сделать его ежегодным:

Андрей Третьяков – Самое важное в конкурсе «Любимый доктор» — врачей оценивает не министр, не главврач, а пациенты. Это действительно народное голосование. Только пациенты оценивают, насколько качественно их лечат, насколько к ним по-доброму и с вниманием относятся, насколько доктор отзывчив, милосерден к пациенту. Для нас, менеджеров медицины, тоже очень важно знать передовиков своей отрасли. Замечу, что в Тульской области очень много настоящих «земских» врачей, доброжелательных, внимательных и глубоко погруженных в медицину.



Знают ли туляки о конкурсе народного признания среди врачей? Мы решили проверить это в тульской поликлинике горбольницы № 1 на ул. Мира.

В фойе мед­учреждения сразу бросается в глаза яркий ящик для анкет рядом с инфоматом. В нем лежит уже много заполненных. На информационной стойке несколько пациентов аккуратно заполняют анкеты.

Серафима Васильевна Зверева:

Серафима Зверева – Я отметила своего любимого участ­кового врача Анну Михайловну Мытриеву. Очень хороший врач и отзывчивый человек. Я гипертоник, поэтому регулярно прихожу на прием к своему участковому. Она всегда внимательно выслушает, подберет нужные лекарства. А если на улице встретит, тоже всегда интересуется, как я себя чувствую. Конечно, Анна Михайловна уже в возрасте, хочет уйти на пенсию — ей исполнилось 70 лет. Я желаю ей здоровья, и, если она еще сможет, пусть подольше поработает. Ее опыт очень нужен нам, пациентам!



Николай Андреевич Тараканов:

Николай Тараканов – Я отметил в анкете Ларису Николаевну Стрекалову. К ней хожу постоянно. Она молодой доктор, но очень улыбчивая и душевная. Не знаю, станет ли она победителем этого конкурса, но пусть мои слова принесут ей радость. Лариса Николаевна, будьте здоровы и счастливы!



Альбина Петровна Рощина:

Альбина Рощина – Я переехала в Тулу из Москвы 4 года назад и все это время наблюдаюсь в этой поликлинике. Хорошая поликлиника, и врачи тут хорошие, заведующая внимательная. Любимый доктор, на мой взгляд, должен быть прежде всего внимательным к пациенту, разговаривать с ним. Вот у меня именно такой доктор! Я проголосовала за Татьяну Павловну Попову, это мой участковый терапевт. Очень внимательная, доброжелательная, всегда всё подробно и понятно рассказывает, на каждом приеме обязательно послушает легкие и сердце, измерит давление. Всегда даст совет, и я ни разу не слышала раздражения в ее голосе: у нее всегда хорошее настроение. Пусть она такой и остается, я желаю ей здоровья!



Валентина Макаровна Алексеева:

Валентина Алексеева – Вот пришла на прием к своему док­тору и узнала, что можно за него проголосовать как за лучшего. Я проголосовала за врача-специалиста, какого — пусть это будет мой секрет. Я наблюдаюсь в этой поликлинике уже 46 лет. Думаю, этот конкурс поможет сделать всех нас более душевными и человечными. А чтобы доктор был любимым, считаю, он должен быть эрудированным в своей профессии и внимательным.



Ирина Рублевская, главврач городской клинической больницы скорой медпомощи им. Ваныкина, считает этот конкурс очень позитивным, потому что он подразумевает благодарность врачу, а не критику:

Ирина Рублевская – Пациент оценивает док­тора и по профессиональным качествам, и по личным, человеческим качествам. Вы же понимаете, что доктора при одинаковых знаниях и профессиональном уровне подготовки по-разному воспринимаются пациентами. Самое лучшее впечатление производит человек, который улыбается, объясняет пациенту, что с ним происходит, как его будут лечить, кто находит слова утешения и поддержки. Наверное, наи­большее количество голосов в конкурсе получат врачи, сочетающие в себе высокий профессионализм и отличные человеческие качества.



Как пояснил замминистра здравоохранения Владимир Грицаюк, анкеты для голосования и ящик, куда эти анкеты надо опускать, расположены в самой «населенной» части каждого медучреждения — в фойе, на стойках регистратуры, возле инфоматов, даже на стойке гардероба. Анкеты одинаковы для всех медучреждений. В стационарах урны для голосования разместили в приемных отделениях. Ну, а ящики для голосования оформлены таким образом, что мимо точно не пройдешь. А хватит ли на всех анкет?

По словам Людмилы Кийковой, зам. главного врача по поликлинике горбольницы № 1, их медучреждение получило 20 тысяч анкет на четыре поликлиники. Так что всем хватит.

По итогам конкурса каждый народно признанный любимый доктор получит помимо народной любви благодарность от руководства минздрава, сертификаты и подарки.

– Они обязательно будут премированы, потому что любая хорошая работа должна быть отмечена, — сказал Андрей Третьяков, министр здравоохранения. — Причем это будет фактически «народная премия». Считаю, не должно быть у министра или главврача, начмеда своих любимчиков, любимые могут быть только у пациентов! Я обязательно встречусь с победителями конкурса, потому что как министр я должен знать таких любимых народных врачей в каждом лечебном учреждении — чтобы мотивировать других стать лучше в своей профессии.