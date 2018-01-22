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Сотрудники «Тулачермета» пожаловались губернатору на нехватку общественного транспорта

Сотрудники «Тулачермета» пожаловались губернатору на нехватку общественного транспорта

Этот вопрос был озвучен сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании правительства Тульской области зачитал обращение, под которым подписались 78 работников металлургического предприятия. 
 
Глава региона отметил, что ранее ТулГУ было поручено промониторить ситуацию на дорогах Тулы на предмет загруженности и актуальности маршрутов городского общественного транспорта. 
 
Глава администрации регионального центра Евгений Авилов отметил, что в сторону «Тулачермета» ходят четыре маршрута. Мониторинг на протяжении последних четырех дней показал, что полной загрузки транспорта на сегодняшний день не наблюдается. В лучшем случае автобусы заполняются на 75%. По словам сити-менеджера, были выявлены нарушения в соблюдении расписания движения транспорта. 
 
В связи с этим администрация Тулы обсудила с руководством предприятия возможность выделения транспорта для доставки сотрудников на работу и с работы. 
 
Алексей Дюмин поручил Евгению Авилову совместно с министром транспорта Тульской области Родионом Дудником и руководством «Тулачермета» организовать встречу с инициативной группой обратившихся и обсудить этот вопрос. 
сегодня, в 17:03 +2
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