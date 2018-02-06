Более 1500 туляков стали жертвами медцентра. Расследование Myslo

Фото Дмитрия Дзюбина.

Современные технологии омоложения и обмана: люди не получили никаких услуг, но теперь на них висит кредит банкам.

Иметь идеальную фигуру – какая женщина не мечтает об этом! Да и многие мужчины не прочь избавиться от лишних килограммов. И вот в погоне за мечтой более 1500 туляков оказались жертвами многомиллионного обмана.

Адрес медицинского центра «Современные технологии омоложения» знала добрая половина тулячек. Не потому, что все были его клиентами, а потому, что сотрудницы колл-центра активно зазывали на пробный прием в клинику.

Услуги не из дешевых, но женщины были готовы инвестировать немалые средства в обещанное прекрасное лицо и стройное тело. Тем более что лицом центра с 2016 года являлась экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Ну как тут не поверить ухоженной красотке? И многие потянулись в центр за услугами...

Но 24 ноября 2017 года пациентов встретила закрытая дверь. Руководство компании заявило, что владелец отказал им в помещении из-за долгов по аренде и коммуналке – в общей сложности накопилась задолженность в 160 тысяч рублей.

– Нам сказали, что проблема разрешится и долг погасят в ближайшее время. И вроде как привозили владелице помещения деньги, но она отказалась их брать и потребовала большой процент за просрочку, – рассказывает одна из клиенток медицинского центра.

15 декабря в группе ВКонтакте появилось сообщение:

«Руководство компании «Современные технологии омоложения» доводит до вашего сведения, что обслуживание клиентов приостановлено по причине закрытия доступа в помещение клиники арендодателем помещения. Доступ был закрыт без официального и заблаговременного предупреждения об этом. На данный момент идет поиск помещения для продолжения обслуживания, о чем все клиенты клиники будут оповещены. Приносим свои извинения.

Также руководство ООО «Современные технологии омоложения» доводит до сведения клиентов, что 10-12 января 2018 года в группе компании ВК и на сайте компании будет опубликован телефонный номер горячей линии, по которому вы сможете уточнить адрес, где будет продолжено обслуживание клиентов клиники, а также дату возобновления предоставления услуг».

Но уже через несколько дней клиенты заподозрили неладное и стали в соцсетях пытаться воззвать к совести владельцев клиники. Среди них была и Елена Б. (она, как и многие другие, просит не указывать ее фамилию, стесняясь, что оказалась в такой ситуации):

– Знакомство с центром началось с рекламы в интернете и приглашения на бесплатную диагностику для выяснения причин ожирения. Со мной несколько минут побеседовала девушка по имени Татьяна и провела меня на «диагностику», которая оказалась обычным расслабляющим тренажером: вдоль позвоночника примерно минут 20 катались какие-то валики.

«Выключили» мне мозги, и я спокойно согласилась на кредит в 80 000 рублей, хотя приехала просто на бесплатную консультацию. Взяли анализ на генокод и сказали приходить через 10 дней.

В следующий раз диетолог выдала мне коробку с биодобавкой, распечатала материалы по ее использованию и кулинарные рецепты и отправила домой.

Поскольку я должна была уехать в командировку, то мы договорились, что через месяц я начну принимать препарат и буду ходить на процедуры. Но вскоре оказалось, что препарат мне противопоказан, и я по возвращении в Тулу написала заявление о расторжении договора.

Был одобрен возврат банку оставшейся суммы (к тому времени я сделала два платежа банку, и эти деньги они мне возвращать уже не собирались). Но банку деньги никто не вернул. Теперь мне приходится выплачивать кредит, отказаться от него нельзя, а при этом процедур никаких я не проходила.

Фото из группы центра в соцсетях.

Подобных историй не счесть: одни не успели до конца пройти двухгодичный курс похудения, другие отходили всего пару-тройку месяцев, третьи, как Елена Б., получили препарат, но в силу различных причин вернули его, а деньги обратно не получили.

А были и четвертые, такие как Елена Калитина, которая оформила кредит, но даже не успела получить «чудодейственный препарат»:

Елена Калитина – Увидела в интернете рекламу, якобы по федеральной программе в течение месяца можно пройти бесплатное сканирование организма. Отправилась в центр с намерением пройти только бесплатное обследование. Подписывать ничего не собиралась, ибо наслушалась про различные «Дешели». Но когда провели сканирование, и оно правильно показало мои проблемные зоны, рассказали про методы лечения, тут я уже задумалась. Говорю: «Наверное, дорого, я ж пенсионерка». В ответ мне: «Три тысячи в месяц дорого?»

– Думаю, ну ладно, три тысячи в месяц на свое здоровье потратить я могу, – продолжает Елена. – Решила, что в рассрочку всё получится. И... подписала все документы. Дома же, внимательно вчитавшись в договор, поняла, что совершила ошибку. Оказалось, что деньги я плачу за препарат, а услуги самого центра прописаны в допсоглашении. На следующий день отправилась к ним с просьбой расторгнуть договор, тем более что никакого препарата мне еще не дали. Договор мне без веских причин отказались расторгать, предложили обследоваться, если, мол, вскроются противопоказания, то тогда расторгнем.

Диетолог рассказала мне о плане лечения, а поскольку я уезжала на две недели в гости за границу, решили, что приступим к лечению после моего возвращения. Но через две недели меня встретила закрытая дверь. Биодобавку мне не дали, а кредит при этом я уже четыре месяца плачу. В банке мне сказали, что перевели кредитные деньги медцентру, а вот возвращать их придется мне.

Ни в январе, ни в феврале «молодильная клиника» не ожила. Все пострадавшие продолжают выплачивать взятые у банка и безвозмездно подаренные медцентру «Современные технологии омоложения» деньги.

На условиях анонимности удалось пообщаться с одной из бывших сотрудниц центра:

– Если разбираться детально, то по сути медцентр вовсе и не обязан был никому возвращать деньги.

По факту, мы продавали биодобавку, способствующую похудению, а этот товар не подлежит возврату.

Тем не менее, пока центр работал, если люди расторгали договор, то деньги банкам действительно возвращали, чтобы не портить себе репутацию. После же закрытия учредители клиники, видимо, решили воспользоваться ситуацией – по закону они же не должны принимать обратно проданный препарат.

Про тех, кто не успел даже получить биодобавку, сотрудница пояснила: за две недели до закрытия клиники произошел сбой с поставкой препарата. Договоры с новыми клиентами заключались, а добавку обещали предоставить чуть позже. Получилось так, что эти люди просто так подарили центру в среднем по 80 тысяч рублей и теперь платят за этот «подарок» кредит.

Пояснила сотрудница и по поводу того, что в центре клиентам навязывали услуги и заставляли подписывать договоры:

– Мы все взрослые люди и должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Те, кто действительно приходил исключительно на обещанные в рекламе бесплатные процедуры, их получали и уходили. Кто хотел, тот заключал с нами договор. Кредитные были далеко не все, если человек готов были платить самостоятельно, без услуг банка, то никто ему ничего не навязывал. Другое дело, что люди не читают договоры, что-то недопонимают и стесняются спросить. Никто не запрещал им пойти домой, подумать и спокойно принять решение. Они сами на всё соглашались, поэтому претензии по поводу гипноза, навязывания услуг и прочего я считаю необоснованными.

Истории похожи одна на другую и перечислять все не имеет смысла.

Только активных тулячек, которые пытаются вернуть свои кровные деньги, удалось найти порядка 40 человек.

Многие из них в декабре и январе написали в полицию и прокуратуру Тульской области заявления на действия руководства медцентра «Современные технологии омоложения». О каких-либо мерах, предпринятых по факту обращений, официально неизвестно.

Доходы у клиники были приличные – согласно публичным данным, по итогам 2016 года выручка составила более 22 млн рублей.

Сколько ж упало на счета центра безвозмездно? Если обманутых порядка 1500 человек, то это десятки миллионов, которые теперь выплачивают из своего кармана туляки.

К сожалению, получить комментарий от учредителей медцентра на момент публикации не удалось.

Неужели можно абсолютно безнаказанно заключать кредитные договоры, получать с банков деньги, а потом внезапно закрыть двери и беззаботно считать свалившиеся с неба миллионы, пока туляки обивают пороги правоохранительных органов?

Редакция просит считать данную публикацию официальным обращением в правоохранительные органы.