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В Туле газовщики оставили без газа пять семей

В Туле газовщики оставили без газа пять семей

Они сочли колонку в одной из квартир опасной. По словам жильцов, колонку, которую «не признали» газовщики, они же сами и установили.

Жительница дома № 85 по ул. Октябрьской почувствовала запах газа. Вызвала газовщиков, те устранили утечку 5 февраля. Но… внезапно решили отключить женщине водонагревательную колонку.

Рассказывает Антонина Соколовская:

Антонина Александровна

- Газовщики сказали, что гофрированная труба на колонке запрещена, а в том месте, где она у нас вставляется в вентканал, есть зазор. Я возмутилась — как же так? Мы купили это жилье в 2001 году. Поставили свою колонку и новую плиту. Работы проводили сотрудники «Тулагоргаза». В 2016 году мы поставили газовый счётчик. У газовщиков также не было ко мне вопросов. А сейчас они вдруг решили отключить колонку! Сказали, что работы по замене трубы с материалами обойдутся около 10 тысяч. У меня таких денег нет, и я отказалась. Тогда они вместо того, чтобы выдать мне предписание или уплотнить трубу на месте, отключили газ по всему стояку, и колонки, и плиты, — пять семей остались без газа! Разве это законно? Как теперь быть?

 

Пресс-служба «Тулагоргаза» прокомментировала действия работников:

- Заявка на запах газа в помещении кухни в квартире № 56 по ул. Октябрьской, 85 поступила в Центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Тулагоргаз». Оперативно прибыв на место, специалисты аварийно-диспетчерской службы «Тулагоргаза» провели осмотр помещения кухни и газового оборудования. В ходе осмотра газовики обнаружили, что газовый проточный водонагреватель эксплуатируется с грубыми нарушениями: в месте крепления дымоотводящей трубы (гофры) и дымохода имеется зазор, т. е. соединение негерметично, что может привести к выходу угарного газа в помещение.

Кроме того, у абонента отсутствует договор на техническое обслуживание газового оборудования, а само газовое оборудование (газовая плита и колонка) не обслуживалось специалистами с 2006 года. Согласно Постановлению Правительства РФ № 410, п. 77 при наличии данных нарушений газовики обязаны незамедлительно приостановить подачу газа. Однако со стороны абонента поступил немотивированный отказ в допуске специалистов на отключение газовой колонки.

В целях безопасности специалисты «Тулагоргаза» приостановили подачу газа на всем стояке.

Возобновление газоснабжения будет возможно после устранения данных нарушений. Затраты на повторный пуск газа будут возложены на собственников квартиры № 56.

А как же добросовестные потребители газа? Если тулячка, у которой гофротруба неправильно установлена, не захочет исправлять недочет?

Как рассказали в «Тулагоргазе», для организации содействия в допуске газовиков в квартиру, отключения газовой колонки и подачи газа по стояку АО «Тулагоргаз» оперативно направлена информация в Главное управление по Зареченскому территориальному округу и в управляющую компанию, обслуживающую данный дом.

 

По словам тулячки, колонку и гофру ей ставили сотрудники «Тулагоргаза». Странно впоследствии признавать свою же работу некачественной!

Однако по словам сотрудников «Тулагоргаза», информации о том, что именно они устанавливали в этом жилье колонку, у них нет. Для того чтобы это доказать, женщине придется найти все документы о работах на газовом оборудовании.

На момент публикации новости тулячка позвонила в редакцию и сообщила, что нашла документы: колонку ей ставил слесарь по фамилии Левченко из «Тулагоргаза». Такие дела.

Юрист «Слободы» Евгений Черников:

Евгений Черников

- В данной ситуации ответственность за отключение стояка от газа лежит на «Тулагоргазе». Действительно, если у героини публикации неполадки с газом, возможно, ее квартиру (или колонку) и следует отключить от подачи газа. Но отключая другие квартиры, «горгаз» нарушает условия договора с остальными жильцами. Решать вопросы с собственником, у которого газовое оборудование неисправно, задача именно газовщиков. Если газ был отключен, компенсировать ущерб жильцам должен «Тулагоргаз», а уж потом требовать эти средства с «виновницы» в регрессном порядке. Но вряд ли такой иск будет иметь успех: женщина ничьих прав не нарушила, к тому же, по словам женщины, спорную колонку ей устанавливал «горгаз».

Сюжет: Суд над слесарем "Тулагоргаза"
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