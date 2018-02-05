В Туле газовщики оставили без газа пять семей
Они сочли колонку в одной из квартир опасной. По словам жильцов, колонку, которую «не признали» газовщики, они же сами и установили.
Жительница дома № 85 по ул. Октябрьской почувствовала запах газа. Вызвала газовщиков, те устранили утечку 5 февраля. Но… внезапно решили отключить женщине водонагревательную колонку.
Рассказывает Антонина Соколовская:
Антонина Александровна
- Газовщики сказали, что гофрированная труба на колонке запрещена, а в том месте, где она у нас вставляется в вентканал, есть зазор. Я возмутилась — как же так? Мы купили это жилье в 2001 году. Поставили свою колонку и новую плиту. Работы проводили сотрудники «Тулагоргаза». В 2016 году мы поставили газовый счётчик. У газовщиков также не было ко мне вопросов. А сейчас они вдруг решили отключить колонку! Сказали, что работы по замене трубы с материалами обойдутся около 10 тысяч. У меня таких денег нет, и я отказалась. Тогда они вместо того, чтобы выдать мне предписание или уплотнить трубу на месте, отключили газ по всему стояку, и колонки, и плиты, — пять семей остались без газа! Разве это законно? Как теперь быть?
Пресс-служба «Тулагоргаза» прокомментировала действия работников:
- Заявка на запах газа в помещении кухни в квартире № 56 по ул. Октябрьской, 85 поступила в Центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Тулагоргаз». Оперативно прибыв на место, специалисты аварийно-диспетчерской службы «Тулагоргаза» провели осмотр помещения кухни и газового оборудования. В ходе осмотра газовики обнаружили, что газовый проточный водонагреватель эксплуатируется с грубыми нарушениями: в месте крепления дымоотводящей трубы (гофры) и дымохода имеется зазор,
Кроме того, у абонента отсутствует договор на техническое обслуживание газового оборудования, а само газовое оборудование (газовая плита и колонка) не обслуживалось специалистами с 2006 года. Согласно Постановлению
В целях безопасности специалисты «Тулагоргаза» приостановили подачу газа на всем стояке.
Возобновление газоснабжения будет возможно после устранения данных нарушений. Затраты на повторный пуск газа будут возложены на собственников квартиры № 56.
А как же добросовестные потребители газа? Если тулячка, у которой гофротруба неправильно установлена, не захочет исправлять недочет?
Как рассказали в «Тулагоргазе», для организации содействия в допуске газовиков в квартиру, отключения газовой колонки и подачи газа по стояку АО «Тулагоргаз» оперативно направлена информация в Главное управление по Зареченскому территориальному округу и в управляющую компанию, обслуживающую данный дом.
По словам тулячки, колонку и гофру ей ставили сотрудники «Тулагоргаза». Странно впоследствии признавать свою же работу некачественной!
Однако по словам сотрудников «Тулагоргаза», информации о том, что именно они устанавливали в этом жилье колонку, у них нет. Для того чтобы это доказать, женщине придется найти все документы о работах на газовом оборудовании.
На момент публикации новости тулячка позвонила в редакцию и сообщила, что нашла документы: колонку ей ставил слесарь по фамилии Левченко из «Тулагоргаза». Такие дела.
Юрист «Слободы» Евгений Черников:
Евгений Черников
- В данной ситуации ответственность за отключение стояка от газа лежит на «Тулагоргазе». Действительно, если у героини публикации неполадки с газом, возможно, ее квартиру (или колонку) и следует отключить от подачи газа. Но отключая другие квартиры, «горгаз» нарушает условия договора с остальными жильцами. Решать вопросы с собственником, у которого газовое оборудование неисправно, задача именно газовщиков. Если газ был отключен, компенсировать ущерб жильцам должен «Тулагоргаз», а уж потом требовать эти средства с «виновницы» в регрессном порядке. Но вряд ли такой иск будет иметь успех: женщина ничьих прав не нарушила, к тому же, по словам женщины, спорную колонку ей устанавливал «горгаз».