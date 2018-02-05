Дорожную яму на Красноармейском проспекте в Туле засыплют щебнем

Фото из группы «Подслушано у водителей в Туле».

Ранее Myslo сообщал о происшествии, которое случилось в Туле на Красноармейском проспекте, между домами № 20 и 16. Там автомобиль провалился колесом в яму.

В пресс-службе администрации города прокомментировали эту ситуацию:

- На место выехал глава главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Александр Картышов. Выяснилось, что на этом участке в 2017 году в рамках программы «Народный бюджет» была отремонтировала ливневая канализация. По предварительной информации, сейчас произошло проседание грунта. 6 февраля подрядчик выйдет на место и засыплет яму щебнем, а в строительный сезон заасфальтирует участок.

К слову, яма оказалась 20 см в глубину.