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Дорожную яму на Красноармейском проспекте в Туле засыплют щебнем
Фото из группы «Подслушано у водителей в Туле».

Дорожную яму на Красноармейском проспекте в Туле засыплют щебнем

Об этом рассказали в городской администрации.

Ранее Myslo сообщал о происшествии, которое случилось в Туле на Красноармейском проспекте, между домами № 20 и 16. Там автомобиль провалился колесом в яму.

В пресс-службе администрации города прокомментировали эту ситуацию:

- На место выехал глава главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Александр Картышов. Выяснилось, что на этом участке в 2017 году в рамках программы «Народный бюджет» была отремонтировала ливневая канализация. По предварительной информации, сейчас произошло проседание грунта. 6 февраля подрядчик выйдет на место и засыплет яму щебнем, а в строительный сезон заасфальтирует участок.

К слову, яма оказалась 20 см в глубину.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:07 +1
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