новости
новости
Регистрация
Более 3,6 тысячи туляков требуют пересмотра приговора слесарю «Тулагоргаза»

Более 3,6 тысячи туляков требуют пересмотра приговора слесарю «Тулагоргаза»

Дочь осужденного на 5 лет колонии общего режима слесаря «Тулагоргаза» добивается отмены вынесенного отцу приговора.

Три дня назад в соцсетях была опубликована петиция к Генпрокуратуре РФ с требованием справедливого пересмотра уголовного дела 64-летнего слесаря АО «Тулагоргаз» Владимира Морозова. За это время более 3600 человек поставили подписи под ней, выразив несогласие с вынесенным приговором.

Напомним, 64-летний Владимир Морозов осужден за смерть тульской семьи (мать, отец и двое детей) от отравления угарным газом в 2015 году. Поводом для предъявления обвинения стало то, что за три года до этого Морозов устанавливал газовую колонку в этой квартире. В обвинительном заключении говорилось, что газовщик плохо прикрепил дымоотводящую трубу к дымоходу, осознавая при этом все возможные последствия. 

Однако к моменту трагедии двухлетняя гарантия на проведенные работы закончилась, заявок от абонентов в адрес «Тулагоргаза» не поступало. В ходе исследований трубы при осмотре места происшествия в 2015 году обнаружена деформация на оголовке трубы, что указывает на физическое воздействии на трубу в период ее эксплуатации. То есть после замены ее могли неоднократно снимать и закреплять в дымоход.  

На момент осмотра квартиры 19 ноября 2015 года (в день обнаружения тел погибших) было установлено, что дымоотводящий рукав газовой колонки лежал на шкафу: получается, газовый прибор функционировал без трубы, угарный газ шел в квартиру.

 
 
 
– Просим разобраться и восстановить справедливость, помогите остановить судебный беспредел в нашем городе. Просим взять под личный контроль дальнейшую судьбу слесаря АО «Тулагоргаз» Морозова Владимира Николаевича и помочь освободить из-под стражи незаконно обвиненного, обеспечить честное и беспристрастное рассмотрение всех материалов уголовного дела», – пишет его дочь в петиции.

На данный момент петицию поддержали 3666 человек.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
приговор слесарю Тулагоргазаотравление угарным газом
Место
ТулаТульская область
Прочее
петицияотмена приговора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульское отделение Ассоциации юристов России будет выдвигать наблюдателей на выборы Президента
Тульское отделение Ассоциации юристов России будет выдвигать наблюдателей на выборы Президента
Что получит частная фирма за благоустройство Могилевского сквера?
Что получит частная фирма за благоустройство Могилевского сквера?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.