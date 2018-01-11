Более 3,6 тысячи туляков требуют пересмотра приговора слесарю «Тулагоргаза»

Три дня назад в соцсетях была опубликована петиция к Генпрокуратуре РФ с требованием справедливого пересмотра уголовного дела 64-летнего слесаря АО «Тулагоргаз» Владимира Морозова. За это время более 3600 человек поставили подписи под ней, выразив несогласие с вынесенным приговором.

Напомним, 64-летний Владимир Морозов осужден за смерть тульской семьи (мать, отец и двое детей) от отравления угарным газом в 2015 году. Поводом для предъявления обвинения стало то, что за три года до этого Морозов устанавливал газовую колонку в этой квартире. В обвинительном заключении говорилось, что газовщик плохо прикрепил дымоотводящую трубу к дымоходу, осознавая при этом все возможные последствия.

Однако к моменту трагедии двухлетняя гарантия на проведенные работы закончилась, заявок от абонентов в адрес «Тулагоргаза» не поступало. В ходе исследований трубы при осмотре места происшествия в 2015 году обнаружена деформация на оголовке трубы, что указывает на физическое воздействии на трубу в период ее эксплуатации. То есть после замены ее могли неоднократно снимать и закреплять в дымоход.

На момент осмотра квартиры 19 ноября 2015 года (в день обнаружения тел погибших) было установлено, что дымоотводящий рукав газовой колонки лежал на шкафу: получается, газовый прибор функционировал без трубы, угарный газ шел в квартиру.

– Просим разобраться и восстановить справедливость, помогите остановить судебный беспредел в нашем городе. Просим взять под личный контроль дальнейшую судьбу слесаря АО «Тулагоргаз» Морозова Владимира Николаевича и помочь освободить из-под стражи незаконно обвиненного, обеспечить честное и беспристрастное рассмотрение всех материалов уголовного дела», – пишет его дочь в петиции.