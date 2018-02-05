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В Туле пройдет молодежный исторический квест «Сталинградская битва»

В Туле пройдет молодежный исторический квест «Сталинградская битва»

Поучаствовать в квесте приедут команды из Тулы и области — школьники, суворовцы, юнармейцы, студенты тульского юридического полицейского колледжа.

6 февраля в Региональном центре подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области пройдет молодежный исторический квест «Сталинградская битва».

Цель мероприятия — формирование у участников представления о Сталинградской битве, изучение событий битвы и ее значения в исходе Великой Отечественной войны, а также сохранение памяти о погибших защитниках воинах.

Поучаствовать в квесте приедут команды из Тулы и области — школьники, суворовцы, юнармейцы, студенты тульского юридического полицейского колледжа. Почетным гостем мероприятия станет руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Участникам предстоит пройти несколько этапов. На каждом из них свои задачи — ответить на вопросы викторины, по фрагментам из военных фильмов угадать их названия, собрать пазлы, расшифровать пословицы о войне, транспортировать «раненого», решить логическое задание, попасть в мишень из пневматической винтовки и другое.

Начало мероприятия в 15.00 по адресу ул. Пузакова, 78/1.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:40 +5
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