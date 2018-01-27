Тульских студентов будут обучать личностному росту и предпринимательству

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Совместный проект областного министерства образования и «Сбербанка» предусматривает проведение лекций и квестов.

Региональное министерство образования и тульское отделение Сбербанка России проведут цикл образовательных мероприятий по развитию предпринимательской активности для учащихся тульских колледжей и техникумов.

Запланированы многочисленные квесты, создание научно-исследовательских бюро, студенческих клубов предпринимателей на базе учреждений среднего профессионального образования, проведение конкурсов, форумов и мероприятий по личностному росту.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко напомнила, что в ежегодном Послании депутатам областной Думы и жителям региона губернатор Алексей Дюмин объявил в Тульской области 2018 год Годом образования и новых знаний.

На базе «Сбербанка» для студентов и педагогов профессиональных образовательных организаций состоялась первая лекция об основных трендах развития цифрового мира и цифровой экономики. Аналогичные мероприятия в ближайшее время пройдут в нескольких районах области.