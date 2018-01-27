новости
новости
Регистрация
Тульских студентов будут обучать личностному росту и предпринимательству
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульских студентов будут обучать личностному росту и предпринимательству

Совместный проект областного министерства образования и «Сбербанка» предусматривает проведение лекций и квестов.

Региональное министерство образования и тульское отделение Сбербанка России проведут цикл образовательных мероприятий по развитию предпринимательской активности для учащихся тульских колледжей и техникумов.

Запланированы многочисленные квесты, создание научно-исследовательских бюро, студенческих клубов предпринимателей на базе учреждений среднего профессионального образования, проведение конкурсов, форумов и мероприятий по личностному росту.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко напомнила, что в ежегодном Послании депутатам областной Думы и жителям региона губернатор Алексей Дюмин объявил в Тульской области 2018 год Годом образования и новых знаний.

На базе «Сбербанка» для студентов и педагогов профессиональных образовательных организаций состоялась первая лекция об основных трендах развития цифрового мира и цифровой экономики. Аналогичные мероприятия в ближайшее время пройдут в нескольких районах области.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 16:43 +1
Другие статьи по темам
Событие
Год образования и новых знанийлекции для студентовправительство Тульской областиСбербанк Россиипоручение губернатора
Люди
Оксана Осташко
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж
Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж
Жительница Заречья фиктивно прописала в своей квартире 35 мигрантов
Жительница Заречья фиктивно прописала в своей квартире 35 мигрантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.