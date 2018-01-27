Новый детский сад в Левобережном планируют сдать 1 марта

Подрядчики заканчивают чистовую отделку помещений, завозят оборудование для монтажа санузлов, пищеблока и медблока.

Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая проинспектировала строящийся детский сад в микрорайоне «Левобережный».

Подрядная организация завершает чистовую отделку внутренних помещений, проводится сварка каркасов для теневых навесов, завозится оборудование для монтажа санузлов, пищеблока и медблока.

Новый детский сад будет рассчитан на 200 мест. Планируемый срок сдачи объекта – 1 марта 2018 года.