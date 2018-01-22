Где в Туле сделать прививку от менингита

Myslo обзвонил частные клиники и узнал, где горожане и жители области смогут привиться от опасного заболевания.

Вакцинация от менингита в национальный календарь прививок не входит. Можно привиться в негосударственных лечебных учреждениях.

Есть несколько видов вакцин, отечественных и импортных. Вакцинация проводится однократно, эффективность составляет около 90%, иммунитет формируется, в среднем в течение 5 дней и сохраняется 3-5 лет.



Источник: http://www.yaprivit.ru/o-vaccinah/vaccines/vaccine-meningokokk/ | Вакцинация проводится однократно, эффективность составляет около 90%, иммунитет формируется в среднем в течение 5 дней и сохраняется 3-5 лет.Источник: http://www.yaprivit.ru/o-vaccinah/vaccines/vaccine-meningokokk/ | Специалисты о прививках



Источник: http://www.yaprivit.ru/o-vaccinah/vaccines/vaccine-meningokokk/ | Вакцинация проводится однократно, эффективность составляет около 90%, иммунитет формируется в среднем в течение 5 дней и сохраняется 3-5 лет.Источник: http://www.yaprivit.ru/o-vaccinah/vaccines/vaccine-meningokokk/ | Специалисты о прививках

Как выяснилось, в нашем городе привить от менингита могут два лечебных учреждения. Это поликлиника «Вирмед» и медицинский центр «Консультант».

вирмед

Здесь прививают вакцинами:

менцевакс acwy (ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО (Россия) – стоимость 2000 рублей;

менинго А+С (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – 1290 рублей;

менцевакс – стоимость 2020 рублей.

Однократная вакцинация позволяет создать у прививаемого стойкий иммунитет продолжительностью до 3-х лет. При необходимости. По истечении этого срока вакцинацию можно повторить.

Телефон для справок – (4872) 700-888.

консультант

Здесь могут привить от менингококковой инфекции вакцинами:

менцевакс ACWY (ГлаксоСмитКляйн Трейдинг Бельгия) – 2200 рублей.

менакра (США) – 5500 рублей.

Телефон для справок – (4872) 701-391.

внимание!