Где в Туле сделать прививку от менингита
Myslo обзвонил частные клиники и узнал, где горожане и жители области смогут привиться от опасного заболевания.
Вакцинация от менингита в национальный календарь прививок не входит. Можно привиться в негосударственных лечебных учреждениях.
Есть несколько видов вакцин, отечественных и импортных. Вакцинация проводится однократно, эффективность составляет около 90%, иммунитет формируется, в среднем в течение 5 дней и сохраняется 3-5 лет.
Источник: http://www.yaprivit.ru/o-vaccinah/vaccines/vaccine-meningokokk/ | Специалисты о прививках
Источник: http://www.yaprivit.ru/o-vaccinah/vaccines/vaccine-meningokokk/ | Специалисты о прививках
Как выяснилось, в нашем городе привить от менингита могут два лечебных учреждения. Это поликлиника «Вирмед» и медицинский центр «Консультант».
Здесь прививают вакцинами:
- менцевакс acwy (ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО (Россия) – стоимость 2000 рублей;
- менинго А+С (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – 1290 рублей;
- менцевакс – стоимость 2020 рублей.
Однократная вакцинация позволяет создать у прививаемого стойкий иммунитет продолжительностью до 3-х лет. При необходимости. По истечении этого срока вакцинацию можно повторить.
Телефон для справок – (4872) 700-888.
Здесь могут привить от менингококковой инфекции вакцинами:
- менцевакс ACWY (ГлаксоСмитКляйн Трейдинг Бельгия) – 2200 рублей.
- менакра (США) – 5500 рублей.
Телефон для справок – (4872) 701-391.
Роспотребнадзор напомнил тулякам об основных мерах профилактики менингококковой инфекции.
Менингит — это воспаление мягких оболочек головного мозга, которое вызывается возбудителями разных инфекционных заболеваний. Самое коварное — это менингококковая инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, при разговоре, при тесном и длительном контакте на расстоянии не более 1 м.
В области в 2017 году зарегистрировано 6 случаев менингококковой инфекции, более 60% всех случаев приходится на детей до 17 лет, в 2016 году зарегистрировано 4 случая данной инфекции, из них 75% составили дети до 17 лет.
О симптомах менингита читайте здесь и здесь.
Профилактика менингита: здесь.Напомним, с декабря 2017 года в регионе зарегистрировано три смерти от менингита. Кроме того, по одному из случаев возбуждено уголовное дело.
В Роспотребнадзоре и Минздраве Тульской области ранее заявили, что эпидемии менингита в нашем регионе нет.