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Где в Туле сделать прививку от менингита

Где в Туле сделать прививку от менингита

Myslo обзвонил частные клиники и узнал, где горожане и жители области смогут привиться от опасного заболевания.

Вакцинация от менингита в национальный календарь прививок не входит. Можно привиться в негосударственных лечебных учреждениях.

Есть несколько видов вакцин, отечественных и импортных. Вакцинация проводится однократно, эффективность составляет около 90%, иммунитет формируется, в среднем в течение 5 дней и сохраняется 3-5 лет.

Вакцинация проводится однократно, эффективность составляет около 90%, иммунитет формируется в среднем в течение 5 дней и сохраняется 3-5 лет.
Источник: http://www.yaprivit.ru/o-vaccinah/vaccines/vaccine-meningokokk/ | Специалисты о прививках
Вакцинация проводится однократно, эффективность составляет около 90%, иммунитет формируется в среднем в течение 5 дней и сохраняется 3-5 лет.
Источник: http://www.yaprivit.ru/o-vaccinah/vaccines/vaccine-meningokokk/ | Специалисты о прививках

Как выяснилось, в нашем городе привить от менингита могут два лечебных учреждения. Это поликлиника «Вирмед» и медицинский центр «Консультант».

вирмед

Здесь прививают вакцинами:

  • менцевакс acwy (ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО (Россия) – стоимость 2000 рублей;
  • менинго А+С (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – 1290 рублей;
  • менцевакс – стоимость 2020 рублей.

Однократная вакцинация позволяет создать у прививаемого стойкий иммунитет продолжительностью до 3-х лет. При необходимости. По истечении этого срока вакцинацию можно повторить.

Телефон для справок – (4872) 700-888.

консультант

Здесь могут привить от менингококковой инфекции вакцинами:

  • менцевакс ACWY (ГлаксоСмитКляйн Трейдинг Бельгия) – 2200 рублей.
  • менакра (США) – 5500 рублей.

Телефон для справок – (4872) 701-391.

внимание!

Роспотребнадзор напомнил тулякам об основных мерах профилактики менингококковой инфекции.

Менингит — это воспаление мягких оболочек головного мозга, которое вызывается возбудителями разных инфекционных заболеваний. Самое коварное — это менингококковая инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, при разговоре, при тесном и длительном контакте на расстоянии не более 1 м.

В области в 2017 году зарегистрировано 6 случаев менингококковой инфекции, более 60% всех случаев приходится на детей до 17 лет, в 2016 году зарегистрировано 4 случая данной инфекции, из них 75% составили дети до 17 лет.

О симптомах менингита читайте здесь и здесь.

Профилактика менингита: здесь.

Напомним, с декабря 2017 года в регионе зарегистрировано три смерти от менингита. Кроме того, по одному из случаев возбуждено уголовное дело.

В Роспотребнадзоре и Минздраве Тульской области ранее заявили, что эпидемии менингита в нашем регионе нет.

 

Сюжет: Менингит в Туле
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:56 +5
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