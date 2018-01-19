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Минздрав и Роспотребнадзор: «В Тульской области нет эпидемии менингита»

Минздрав и Роспотребнадзор: «В Тульской области нет эпидемии менингита»

В нашем регионе показатели заболеваемости в два раза меньше всероссийских.

Глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал журналистам о случаях заболевания менингитом.

– Сейчас в обществе активно обсуждается как минимум два последних случая смерти от менингококкового менингита (подробнее об этом читайте в нашем сюжете. — Прим. авт.). Хотя тут еще под вопросом, были ли он менингококковым.

Я не понимаю, почему в прошлому году эта ситуация не вызывала такого бурного обсуждения.

Количество случаев менингококковой инфекции, которое ежегодно регистрируется в нашей области, не растет. Это 4−6 человек.

Конечно, любая смерть – это личная трагедия. От инфекционных заболеваний умирает в области не больше трехсот человек. Менингит составляет ничтожную часть проблемы. Умирают от туберкулеза, от ВИЧ-инфекции в достаточно большом количестве.

Что нужно знать? Какой-то глобальной системы профилактики менингита не существует. Это индивидуальная вещь. Вакцинация от менингита не входит в национальный календарь. Если есть страх, опасения и желание каким-то способом защитить себя, можно привиться в негосударственных лечебных учреждениях. В Туле есть такая возможность. Я не думаю, что это реклама. Например, вакцина есть в клиниках «Л-Мед», «Консультант».

Начался сезон, уже пора, находясь в обществе, надевать маски. Нужно понимать, что даже если в вашем окружении есть источник инфекции, менингит дальше чем на метр не распространяется. По каждому случаю будут организованы профилактические мероприятия, противоэпидемические. Могу сказать, что ни в одном из очагов менингита повторных случаев заражения мы не выявили. Распространения инфекции не происходит, страха не должно быть. Нет никакой запредельной эпидемии.

На каком этапе диагностируется это заболевание и чем отличается от гриппа, рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

– Менингит начинается как вирусное заболевание, но с более резким подъемом. Врач-отоларинголог и врач-терапевт обучены и на ранних этапах диагностировать это заболевание могут.

По первому и второму случаю подписан приказ — будет подробный разбор, как диагностировали заболевание, как работали медики, какое лечение проводилось.

По словам Третьякова, в Тульской области показатели заболеваемости в два раза меньше всероссийских показателей. В России 0,5 случаев приходится на 100 тысяч человек, в нашем регионе — 0,3.

Министр добавил, что сейчас опаснее корь. От нее прививают и мигрантов.
На государственном уровне прививают новобранцев. Это обязательное требование. Все остальные, кто волнуется, могут сделать прививку платно.
 

 

Сюжет: Менингит в Туле
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