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Поза курка и стакан: Как распознать менингит?

Поза курка и стакан: Как распознать менингит?

Есть несколько специфических признаков опасного заболевания.

Возбудитель менингококковой инфекции передается от человека к человеку воздушно-капельным (аэрозольным) путем при непосредственном тесном общении, близком контакте (до 1 м) с инфицированным лицом. Менингококк неустойчив во внешней среде и передача его через предметы обихода не зарегистрирована.

Инкубационный период может варьироваться от 1 до 10 дней. Немедленно обращайтесь за медицинской помощью, если у вас появились следующие симптомы:

  • на фоне обычного проявления простуды появляется интенсивная головная боль, настолько сильная, что она волнует больше, чем все остальные симптомы,
  • головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой,
  • на фоне повышенной температуры тела боли в спине и шее, усиливающиеся при движении головы,
  • сонливость, спутанное сознание, тошнота, рвота, судороги любой интенсивности и любой продолжительности
  • любая сыпь на фоне повышенной температуры,
  • у детей первого года жизни – лихорадка, монотонный плач  и выбухание родничка.
Поза курка (или поза легавой собаки)

Врачи говорят: заболевшему менингитом человеку трудно наклонить голову вперед. Во время сна или в забытьи больной держит голову вот так:

 

Стакан и сыпь

Простое испытание. Достаточно взять простой чистый стакан и прижать его к телу в том месте, где появилась сыпь. «Менингитная сыпь», мало того, что вообще имеет характерный вид, еще и не исчезает при надавливании.

 

 

Ноги

Симптомы таковы.

Верхний симптом Брудзинского. При поднятии головы из лежачего положения ноги больного самопроизвольно сгибаются в коленях.

Симптом Кёрнига: Невозможно разогнуть ногу больного в коленном суставе, если она согнута в тазобедренном.

 

Заболевание может протекать молниеносно и закончиться
смертью пациента. Любое подозрение на развитие менингита требует немедленной госпитализации и тщательного врачебного наблюдения. Госпитализация проводится в инфекционный стационар, где проводится первичный осмотр заболевшего и диагностика вероятного менингита.

При обнаружении этих признаков срочно вызывайте неотложку.

Сюжет: Менингит в Туле
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:16 +14
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