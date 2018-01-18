Поза курка и стакан: Как распознать менингит?

Возбудитель менингококковой инфекции передается от человека к человеку воздушно-капельным (аэрозольным) путем при непосредственном тесном общении, близком контакте (до 1 м) с инфицированным лицом. Менингококк неустойчив во внешней среде и передача его через предметы обихода не зарегистрирована.

Инкубационный период может варьироваться от 1 до 10 дней. Немедленно обращайтесь за медицинской помощью, если у вас появились следующие симптомы:

на фоне обычного проявления простуды появляется интенсивная головная боль, настолько сильная, что она волнует больше, чем все остальные симптомы,

головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой,

на фоне повышенной температуры тела боли в спине и шее, усиливающиеся при движении головы,

сонливость, спутанное сознание, тошнота, рвота, судороги любой интенсивности и любой продолжительности

любая сыпь на фоне повышенной температуры,

у детей первого года жизни – лихорадка, монотонный плач и выбухание родничка.

Поза курка (или поза легавой собаки)

Врачи говорят: заболевшему менингитом человеку трудно наклонить голову вперед. Во время сна или в забытьи больной держит голову вот так:

Стакан и сыпь

Простое испытание. Достаточно взять простой чистый стакан и прижать его к телу в том месте, где появилась сыпь. «Менингитная сыпь», мало того, что вообще имеет характерный вид, еще и не исчезает при надавливании.

Ноги

Симптомы таковы.

Верхний симптом Брудзинского. При поднятии головы из лежачего положения ноги больного самопроизвольно сгибаются в коленях.

Симптом Кёрнига: Невозможно разогнуть ногу больного в коленном суставе, если она согнута в тазобедренном.

Заболевание может протекать молниеносно и закончиться

смертью пациента. Любое подозрение на развитие менингита требует немедленной госпитализации и тщательного врачебного наблюдения. Госпитализация проводится в инфекционный стационар, где проводится первичный осмотр заболевшего и диагностика вероятного менингита.