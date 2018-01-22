новости
новости
Регистрация
На первенстве ЦФО тулячка завоевала золото в беге на 400 метров

На первенстве ЦФО тулячка завоевала золото в беге на 400 метров

Карина Краснова пробежала эту дистанцию за 56,38 с.

С 17 по 19 января в Смоленске проходило первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. В стартах приняли участие более 600 спортсменов из 14 регионов.

Спортсмены из Тульской области завоевали 12 медалей: пять золотых, пять серебряных и две бронзовых.

Щёкинец Владимир Индус стал сильнейшим в беге на 2000 метров с препятствиями с результатом 5 минут 58,0 секунд. Туляк Николай Пронин победил в толкании ядра, толкнув снаряд на 17 м 54 см. Карина Краснова не оставила шансов соперницам в беге на 400 м — 56,38 с. Екатерина Жданова выиграла бег на 200 м — 25,31 с.

Команда девушек (Жданова, Волкова, Черникова, Гудилина) завоевала золотые медали в эстафете 4×200 м.

У юношей в такой же эстафете серебряные медали (Черняев, Рожнов, Воробьёв, Миллер). Серебро у Артёма Гончарова в беге на 400 м. Также второе место на четырёхсотметровке у Валерии Колобродовой из Узловой. Серебряные медали на счету туляков Дениса Гудкова (бег на 1500 м) и Дениса Черняева (60 м с барьерами).

Тулячка Юлия Якунина и Валерия Пожидаева из Болохово поделили третье место в прыжках в высоту. Обеим спортсменкам вручили бронзовые медали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
первенство ЦФОлегкая атлетика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей
В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей
Где в Туле сделать прививку от менингита
Где в Туле сделать прививку от менингита
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.