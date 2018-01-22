На первенстве ЦФО тулячка завоевала золото в беге на 400 метров

С 17 по 19 января в Смоленске проходило первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. В стартах приняли участие более 600 спортсменов из 14 регионов.

Спортсмены из Тульской области завоевали 12 медалей: пять золотых, пять серебряных и две бронзовых.

Щёкинец Владимир Индус стал сильнейшим в беге на 2000 метров с препятствиями с результатом 5 минут 58,0 секунд. Туляк Николай Пронин победил в толкании ядра, толкнув снаряд на 17 м 54 см. Карина Краснова не оставила шансов соперницам в беге на 400 м — 56,38 с. Екатерина Жданова выиграла бег на 200 м — 25,31 с.

Команда девушек (Жданова, Волкова, Черникова, Гудилина) завоевала золотые медали в эстафете 4×200 м.

У юношей в такой же эстафете серебряные медали (Черняев, Рожнов, Воробьёв, Миллер). Серебро у Артёма Гончарова в беге на 400 м. Также второе место на четырёхсотметровке у Валерии Колобродовой из Узловой. Серебряные медали на счету туляков Дениса Гудкова (бег на 1500 м) и Дениса Черняева (60 м с барьерами).

Тулячка Юлия Якунина и Валерия Пожидаева из Болохово поделили третье место в прыжках в высоту. Обеим спортсменкам вручили бронзовые медали.