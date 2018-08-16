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СК по Тульской области: Медики не виноваты в смерти туляка от менингита

СК по Тульской области: Медики не виноваты в смерти туляка от менингита

На основании собранных по уголовному делу доказательств принято решение прекратить уголовное дело.

Уголовное дело было возбуждено 19 января 2018 года по результатам доследственной проверки следственными органами СК РФ по Тульской области по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Тогда по версии следствия, смерть 25-летнего Кирилла Е. наступила в результате допущенных дефектов оказания ему по месту жительства медицинской помощи.

В ходе предварительного расследования проведены все следственные действия, которые были направлены «на всестороннее и полное установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначены и проведены ряд экспертных и комиссионных исследований (процедура является деятельностью двух и более специалистов в одной области, назначение комиссионной экспертизы устанавливается судом для проверки какого-либо факта), в результатах которой содержится вывод об отсутствии дефектов оказания медицинской помощи пострадавшему».

За отсутствием состава преступления в действиях медицинских работников уголовное дело было прекращено.

Напомним, что Кирилл Е. заболел 22 декабря 2017 года. Он пришел домой с работы с высокой температурой. Родственники несколько раз вызывали скорую помощь, врача на дом, затем дома Кирилл впал в кому, в таком состоянии его госпитализировали. 5 января 2018 г. молодой человек умер.

процедура является деятельностью двух и более специалистов в одной области. Назначение комиссионной экспертизы устанавливается судом для проверки какого-либо факта. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/283658/sudebnaya-komissionnaya-ekspertiza-opredelenie-osobennosti-provedeniya-i-trebovaniya
процедура является деятельностью двух и более специалистов в одной области. Назначение комиссионной экспертизы устанавливается судом для проверки какого-либо факта. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/283658/sudebnaya-komissionnaya-ekspertiza-opredelenie-osobennosti-provedeniya-i-trebovaniya
процедура является деятельностью двух и более специалистов в одной области. Назначение комиссионной экспертизы устанавливается судом для проверки какого-либо факта. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/283658/sudebnaya-komissionnaya-ekspertiza-opredelenie-osobennosti-provedeniya-i-trebovaniya

 

Сюжет: Менингит в Туле
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:39 +1
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