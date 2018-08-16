СК по Тульской области: Медики не виноваты в смерти туляка от менингита

Уголовное дело было возбуждено 19 января 2018 года по результатам доследственной проверки следственными органами СК РФ по Тульской области по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Тогда по версии следствия, смерть 25-летнего Кирилла Е. наступила в результате допущенных дефектов оказания ему по месту жительства медицинской помощи.

В ходе предварительного расследования проведены все следственные действия, которые были направлены «на всестороннее и полное установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначены и проведены ряд экспертных и комиссионных исследований (процедура является деятельностью двух и более специалистов в одной области, назначение комиссионной экспертизы устанавливается судом для проверки какого-либо факта), в результатах которой содержится вывод об отсутствии дефектов оказания медицинской помощи пострадавшему».

За отсутствием состава преступления в действиях медицинских работников уголовное дело было прекращено.

Напомним, что Кирилл Е. заболел 22 декабря 2017 года. Он пришел домой с работы с высокой температурой. Родственники несколько раз вызывали скорую помощь, врача на дом, затем дома Кирилл впал в кому, в таком состоянии его госпитализировали. 5 января 2018 г. молодой человек умер.

процедура является деятельностью двух и более специалистов в одной области. Назначение комиссионной экспертизы устанавливается судом для проверки какого-либо факта. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/283658/sudebnaya-komissionnaya-ekspertiza-opredelenie-osobennosti-provedeniya-i-trebovaniya