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По факту смерти туляка от менингита возбуждено уголовное дело
На фото погибший Кирилл.

По факту смерти туляка от менингита возбуждено уголовное дело

Статья – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее Myslo писал о 25-летнем туляке Кирилле Е., который скончался от менингита.

19 января по результатам доследственной проверки следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, смерть мужчины наступила в результате допущенных дефектов оказания ему по месту жительства медицинской помощи.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Подробнее об этой истории читайте в нашей статье здесь.

Сюжет: Менингит в Туле
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