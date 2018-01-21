Как тулякам уберечься от менингита?

Роспотребнадзор напоминает тулякам об основных мерах профилактики менингококковой инфекции.

Менингит — это воспаление мягких оболочек головного мозга, которое вызывается возбудителями разных инфекционных заболеваний. Самое коварное — это менингококковая инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, при разговоре, при тесном и длительном контакте на расстоянии не более 1 м.

В области в 2017 году зарегистрировано 6 случаев менингококковой инфекции, более 60% всех случаев приходится на детей до 17 лет, в 2016 году зарегистрировано 4 случая данной инфекции, из них 75% составили дети до 17 лет.

Источником инфекции является больной менингококковой инфекцией или носитель (клинически здоровый человек) возбудителя. Инфекция распространена повсеместно.

С момента заражения до развития первых клинических симптомов может пройти от 1 до 10 дней.

Различают клинические формы: локализованные (острый назофарингит, «здоровые» носители) и генерализованные (менингит, менингоэнцефалит, менингококкемия).

Для менингококковой инфекции характерны следующие симптомы:

повышение температуры тела до 38−40 градусов,

воспаление слизистых оболочек носоглотки, сопровождающееся их покраснением, отёком, образованием и выделением жидкости, слизи,

нестерпимая головная боль,

рвота,

ригидность затылочных мышц,

геморрагическая сыпь на конечностях и поверхности туловища.

При появлении любых из вышеперечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Самостоятельное назначение антибиотиков приводит к атипичному течению заболевания, что приводит к поздней диагностике менингококковой инфекции.

Основные меры профилактики:

частое проветривание и влажная уборка помещений, особенно в местах, где есть скученность людей (образовательные организации, спортивные объекты, закрытые коллективы и др.);

при возможности использование бактерицидных облучателей, с целью обеззараживания воздуха помещений;

использование масок при посещении мест массового скопления людей, в условиях тесного контакта людей в замкнутых пространства (в транспорте);

ограничение контактов с лицами, у которых с явные симптомы заболевания;

соблюдение мер личной гигиены;

закаливание, здоровый образ жизни, т.к. лишь в 10−15% случаев попадание менингококка на слизистую оболочку носа и глотки приводит к развитию воспаления;

против менингококковой инфекции разработаны средства специфической профилактики — вакцина, которая применяется как для взрослых, так и для детей и применяется для определенных контингентов из групп риска по эпидемическим показаниям (лица, подлежащие призыву на военную службу).

Напомним, что с декабря 2016 года в регионе зарегистрировано три смерти от менингита. Кроме того, по одному из случаев возбуждено уголовное дело.