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Как тулякам уберечься от менингита?

Как тулякам уберечься от менингита?

Советы дает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Роспотребнадзор напоминает тулякам об основных мерах профилактики менингококковой инфекции.

Менингит — это воспаление мягких оболочек головного мозга, которое вызывается возбудителями разных инфекционных заболеваний. Самое коварное — это менингококковая инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, при разговоре, при тесном и длительном контакте на расстоянии не более 1 м.

В области в 2017 году зарегистрировано 6 случаев менингококковой инфекции, более 60% всех случаев приходится на детей до 17 лет, в 2016 году зарегистрировано 4 случая данной инфекции, из них 75% составили дети до 17 лет.

Источником инфекции является больной менингококковой инфекцией или носитель (клинически здоровый человек) возбудителя. Инфекция распространена повсеместно.

С момента заражения до развития первых клинических симптомов может пройти от 1 до 10 дней.

Различают клинические формы: локализованные (острый назофарингит, «здоровые» носители) и генерализованные (менингит, менингоэнцефалит, менингококкемия).

Для менингококковой инфекции характерны следующие симптомы:

  • повышение температуры тела до 38−40 градусов,
  • воспаление слизистых оболочек носоглотки, сопровождающееся их покраснением, отёком, образованием и выделением жидкости, слизи,
  • нестерпимая головная боль,
  • рвота,
  • ригидность затылочных мышц,
  • геморрагическая сыпь на конечностях и поверхности туловища.

При появлении любых из вышеперечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Самостоятельное назначение антибиотиков приводит к атипичному течению заболевания, что приводит к поздней диагностике менингококковой инфекции.

Основные меры профилактики:

  • частое проветривание и влажная уборка помещений, особенно в местах, где есть скученность людей (образовательные организации, спортивные объекты, закрытые коллективы и др.);

  • при возможности использование бактерицидных облучателей, с целью обеззараживания воздуха помещений;

  • использование масок при посещении мест массового скопления людей, в условиях тесного контакта людей в замкнутых пространства (в транспорте);

  • ограничение контактов с лицами, у которых с явные симптомы заболевания;

  • соблюдение мер личной гигиены;

  • закаливание, здоровый образ жизни, т.к. лишь в 10−15% случаев попадание менингококка на слизистую оболочку носа и глотки приводит к развитию воспаления;

  • против менингококковой инфекции разработаны средства специфической профилактики — вакцина, которая применяется как для взрослых, так и для детей и применяется для определенных контингентов из групп риска по эпидемическим показаниям (лица, подлежащие призыву на военную службу).

Напомним, что с декабря 2016 года в регионе зарегистрировано три смерти от менингита. Кроме того, по одному из случаев возбуждено уголовное дело.

В Роспотребнадзоре и Минздраве Тульской области ранее заявили, что эпидемии менингита в нашем регионе нет.

Сюжет: Менингит в Туле
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +1
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