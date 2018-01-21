Как тулякам уберечься от менингита?
Советы дает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.
Роспотребнадзор напоминает тулякам об основных мерах профилактики менингококковой инфекции.
Менингит — это воспаление мягких оболочек головного мозга, которое вызывается возбудителями разных инфекционных заболеваний. Самое коварное — это менингококковая инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, при разговоре, при тесном и длительном контакте на расстоянии не более 1 м.
В области в 2017 году зарегистрировано 6 случаев менингококковой инфекции, более 60% всех случаев приходится на детей до 17 лет, в 2016 году зарегистрировано 4 случая данной инфекции, из них 75% составили дети до 17 лет.
Источником инфекции является больной менингококковой инфекцией или носитель (клинически здоровый человек) возбудителя. Инфекция распространена повсеместно.
С момента заражения до развития первых клинических симптомов может пройти от 1 до 10 дней.
Различают клинические формы: локализованные (острый назофарингит, «здоровые» носители) и генерализованные (менингит, менингоэнцефалит, менингококкемия).
Для менингококковой инфекции характерны следующие симптомы:
- повышение температуры тела до 38−40 градусов,
- воспаление слизистых оболочек носоглотки, сопровождающееся их покраснением, отёком, образованием и выделением жидкости, слизи,
- нестерпимая головная боль,
- рвота,
- ригидность затылочных мышц,
- геморрагическая сыпь на конечностях и поверхности туловища.
При появлении любых из вышеперечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Самостоятельное назначение антибиотиков приводит к атипичному течению заболевания, что приводит к поздней диагностике менингококковой инфекции.
Основные меры профилактики:
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частое проветривание и влажная уборка помещений, особенно в местах, где есть скученность людей (образовательные организации, спортивные объекты, закрытые коллективы и др.);
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при возможности использование бактерицидных облучателей, с целью обеззараживания воздуха помещений;
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использование масок при посещении мест массового скопления людей, в условиях тесного контакта людей в замкнутых пространства (в транспорте);
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ограничение контактов с лицами, у которых с явные симптомы заболевания;
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соблюдение мер личной гигиены;
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закаливание, здоровый образ жизни, т.к. лишь в 10−15% случаев попадание менингококка на слизистую оболочку носа и глотки приводит к развитию воспаления;
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против менингококковой инфекции разработаны средства специфической профилактики — вакцина, которая применяется как для взрослых, так и для детей и применяется для определенных контингентов из групп риска по эпидемическим показаниям (лица, подлежащие призыву на военную службу).
Напомним, что с декабря 2016 года в регионе зарегистрировано три смерти от менингита. Кроме того, по одному из случаев возбуждено уголовное дело.
В Роспотребнадзоре и Минздраве Тульской области ранее заявили, что эпидемии менингита в нашем регионе нет.