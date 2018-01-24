Смерть студентки от менингита: прокуратура вынесла ректору ТулГУ и главврачу больницы предупреждение

Погибшая студентка.

Прокуратура Советского района Тулы по поручению областной прокуратуры провела проверку по публикации на Myslo.

Проверкой установлено, что в декабре 2017 года в одной из районных больниц Московской области от менингококцемии скончалась учащаяся ТулГУ. Студентка в учебные дни проживала в общежитии вуза, а на выходные уезжала домой в Московскую область.

– По результатам своей проверки заведующая поликлиническим отделением для взрослых №2 ГУЗ «ТГКБСМП им. Д. Я. Ваныкина» за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения привлечена к административной ответственности. Ей назначено наказание в виде предупреждения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также предупреждение получил и комендант общежития.

В целях недопущения распространения заболевания управлением Роспотребнадзора по Тульской области предписано установить дополнительное медицинское наблюдение за лицами, находившимися в контакте с заболевшей. Проведены бактериологические обследования этих людей, а также проведена иммунизация против менингококковой инфекции.

Вторичных случаев заражения менингококковой инфекцией, а также иных летальных исходов среди учащихся и преподавателей ТулГУ не зарегистрировано.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушение требований «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в ТулГУ не осуществлялся контроль за проведением ежедневной влажной уборки и проветриванием помещений, не во всех аудиториях и коридорах организовано проветривание, отсутствовала инструкция по приготовлению рабочих растворов с дезинфицирующими средствами для текущей дезинфекции.

Кроме того, в нарушение требований ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в Ваныкинской больнице несвоевременно начато медицинское наблюдение за лицами, имеющими контакт с заболевшей, в течение первых 24-х часов не проведен осмотр врачом-отоларингологом вышеназванных лиц.

Прокурором Советского района ректору ТулГУ и главному врачу ГУЗ «ТГКБСМП им. Д. Я. Ваныкина» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.