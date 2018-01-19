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Тульский Роспотребнадзор о менингите: В «Мегафоне» новых случаев не зарегистрировано

Тульский Роспотребнадзор о менингите: В «Мегафоне» новых случаев не зарегистрировано

Управление Роспотребнадзора по Тульской области подтвердило: у сотрудника филиала ПАО «Мегафон» в Туле зарегистрирован случай менингококковой инфекции.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно с лечебной службой организован комплекс противоэпидемических мероприятий, который включает медицинский осмотр контактных лиц и медицинское наблюдение. Всего были обследованы 149 человек, из них 14 потребовалось дополнительное лабораторное обследование, результаты отрицательные.

В Роспотребнадзоре говорят, что новых случаев не зарегистрировано, очаг ликвидирован. Опасности для распространения менингококковой инфекции из данного очага нет.

Напомним, что жертвой менингита стала 19-летняя тулячка Татьяна К. Девушку увезли на скорой помощи в больницу, там она впала в кому и через несколько дней умерла.

5 января от этой страшной болезни ушел из жизни 25-летний туляк Кирилл Е., а в конце декабря 2017 г. — студентка ТулГУ.

 

Сюжет: Менингит в Туле
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