Тульский Роспотребнадзор о менингите: В «Мегафоне» новых случаев не зарегистрировано
Управление Роспотребнадзора по Тульской области подтвердило: у сотрудника филиала ПАО «Мегафон» в Туле зарегистрирован случай менингококковой инфекции.
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно с лечебной службой организован комплекс противоэпидемических мероприятий, который включает медицинский осмотр контактных лиц и медицинское наблюдение. Всего были обследованы 149 человек, из них 14 потребовалось дополнительное лабораторное обследование, результаты отрицательные.
В Роспотребнадзоре говорят, что новых случаев не зарегистрировано, очаг ликвидирован. Опасности для распространения менингококковой инфекции из данного очага нет.
Напомним, что жертвой менингита стала 19-летняя тулячка Татьяна К. Девушку увезли на скорой помощи в больницу, там она впала в кому и через несколько дней умерла.
5 января от этой страшной болезни ушел из жизни 25-летний туляк Кирилл Е., а в конце декабря 2017 г. — студентка ТулГУ.