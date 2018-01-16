Смерть от менингита в Туле: Врачи забрали туляка  в больницу, только когда он впал в кому

Фото из архива семьи Кирилла Е.

Любимый муж, единственный сын, обожаемый внук и правнук. Семья Кирилла в шоке. Его родственники не понимают, почему в XXI веке врачам не удалось вовремя диагностировать менингит и спасти их дорогого человека.

«У вас не экстренный вызов, ожидайте!»

В пятницу 22 декабря 2017 года Кирилл позвонил своей жене Насте с работы и сказал, что плохо себя чувствует.



Анастасия Е., жена – Я пришла домой с работы и увидела Кирилла, он лежал на диване, его лихорадило. Муж был весь кипятошный, жаловался на боль в желудке, слабость. Градусник показал 39,8. Мы позвонили в скорую, нам ответили: «Ваш случай не экстренный, ждите». Через полчаса бригады еще не было, а температура поднялась до 40,2 градуса. Его мама Елена позвонила еще раз и буквально закричала в трубку: «У сына температура уже за сорок! Какой она должна быть, чтобы вы срочно приехали?» Но ей снова невозмутимо ответили: «Ваш случай не экстренный, ожидайте, а пока дайте ему парацетамол».

Ирина Реброва, тетя Кирилла – Как, не видя больного, можно давать такие рекомендации? Пока бригада к нам ехала, Кириллу становилось всё хуже. Лекарство не помогало, он уже говорил с трудом...



– Наконец скорая приехала, – продолжает Анастасия. – Кирилл как мог рассказал врачу, как ему плохо, где у него болит... Врач начала рассуждать, что вы, наверное, питаетесь неправильно, поэтому желудок схватило. Не торопясь заполнила бумаги. Мужу сделали жаропонижающий укол – димедрол, папаверин и анальгин, сказали вызвать завтра дежурного врача, и на этом всё. Госпитализацию даже не предложили.



Кирилл буквально сгорал на глазах у родственников. После укола температура за час вернулась к цифре 40. Ночью молодого человека лихорадило, родственники в меру своих сил облегчали его страдания. Утром пришел врач из зареченской поликлиники.



– Она осмотрела мужа, послушала, помяла живот... – говорит Анастасия. – Я рассказала, чем мы лечим Кирилла, и обратила внимание врача на то, что это совсем не помогает. Она выписала антибиотики, сказала, что у мужа вирус и в понедельник она ждет его на прием. Ну или на дом врача вызывайте.

Мы делали всё, что она нам сказала, но Кириллу становилось всё хуже. До туалета он уже доходил по стеночке.

В ночь с субботы на воскресенье температура спала, зато начался понос, а к утру присоединилась рвота. Сейчас-то мы знаем, что это уже вторая стадия менингита. А тогда мы «лечили» ротавирусную инфекцию, надеялись на выздоровление и ждали понедельника, чтобы пойти к врачу. Рвота не приносила облегчения, Кириллу становилось хуже, он слабел с каждой минутой. К вечеру воскресенья у него сильно заболела голова, двигаться сам он уже не мог. Мама Кирилла заметила, что он уже не понимает, что ему говорят. Она дрожащими пальцами снова набрала скорую – а там, как заезженная пластинка: «У вас не экстренный вызов, ожидайте!»

Впал в кому на руках отца

– Кирилл попросился в туалет, и папа повел его, – рассказывает Настя. – И здесь у мужа начались судороги. Он стиснул зубы и упал, начал хрипеть, синеть... Его мама на грани отчаяния набрала скорую и прорыдала в трубку: «За ради Бога, приезжайте, спасите сына!» Скорая примчалась через две минуты. Кирилл уже не дышал, как обычный человек, а хрипел... Эта бригада скорой впервые озвучила страшный диагноз – подозрение на менингит. Кирилл впал в кому на руках отца...



– Из комы он уже не вышел, – говорит Ирина Реброва. – Так что считайте, он умер у нас в туалете на третий день болезни. Дальше врачи несколько дней просто продержали его на медикаментах. Кирилла госпитализировали сначала в горбольницу №11, а ночью санавиацией переправили в областную больницу, в реанимацию.



– Мы стали предлагать врачам свою помощь, – рассказывает Анастасия. – Если нужны какие-то лекарства – мы достанем! На консультацию врачей из Москвы или Питера – мы привезем! Мы на самом деле готовы были сделать всё что угодно, продать всё, лишь бы спасти Кирилла. Но медики отвечали, что ничего не нужно, всё есть.

Несколько дней родные Кирилла жили в аду, вздрагивая от любого телефонного звонка. Каждое утро с 11.00 они дежурили в больнице, моля врачей сказать им хоть что-то о состоянии Кирилла.



– Информацию нам давали, как голодной собаке кость бросали... – плачет Настя. – А тут еще новогодние праздники. Как представлю, что он там лежал один, никому не нужный... За день до смерти Кирилла врач сказала нам, что состояние критическое.

Началась пневмония, плохо работали почки, появилось кровотечение в пищеводе. Прогнозы на жизнь плохие. А 5 января в 19.34 его папе позвонили и сказали, что Кирилл умер.

Елена Люханова, близкая подруга – Кирилл был очень позитивным человеком, его все любили. Люди к нему тянулись. На отпевание в храм пришло более 150 человек: все родные, знакомые, коллеги с Тульского оружейного завода, бывшие одноклассники, учителя... Похоронили Кирилла 7 января, на Рождество.



– У Кирилла еще живы две бабушки, дедушка и 91-летняя прабабушка, – говорит Ирина Реброва. – Прабабушка просто убита горем. Она кричала: «Зачем я живу, когда Кирилла нет?» Родители Кирилла не нашли в себе ни физических, ни душевных сил прийти в редакцию газеты, чтобы рассказать эту шокирующую историю. Они почернели от горя и живут сейчас на сильнейших транквилизаторах.



– В случае с Кириллом было упущено драгоценное время, – сдерживая слёзы, продолжает Ирина. – Если бы его госпитализировали в пятницу после первого вызова скорой или в субботу после визита дежурного врача, я думаю, Кирилла могли бы спасти. У него подтвердился менингококковый менингит (бактериальная форма менингита, серьезная инфекция тонкой оболочки головного и спинного мозга. – Прим. авт.).

Получается, он от кого-то заразился воздушно-капельным путем и у нас по городу гуляет смертельно опасное заболевание? Тогда почему все молчат?

Мы очень хотим докричаться до тех людей, от кого это зависит, чтобы в поликлиниках проводили профилактику менингита! Мы не хотим, чтобы ещё в чью-то семью пришло такое страшное горе. Мы написали письмо на сайт министра здравоохранения Вероники Скворцовой, на сайт губернатора Тульской области Алексея Дюмина, письменно обратились в департамент здравоохранения Тульской области, чтобы провели проверку по факту смерти Кирилла, написали на сайт ОНФ.

«Слобода» выражает глубокие соболезнования семье Кирилла Е. Мы будем следить за развитием ситуации.



P. S. «Важная задача на 2018 год – повысить качество работы скорой помощи, в частности, уменьшить время доезда бригад на экстренные вызовы до 20 минут». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в Послании депутатам Тульской облдумы, 2017 г.

«Проверяйте и перепроверяйте! Берегите родных и близких!»

Напомним, что в начале декабря 2017 года Тулу потрясла смерть от менингита 18-летней студентки ТулГУ. Этот случай вызвал панику среди учащихся университета и их родителей. Люди заговорили о вспышке опасного заболевания. Студенты буквально сразу же стали распространять предупреждения об эпидемии. Учащиеся университета передавали друг другу ужасающие подробности. По предварительной версии, девушка, уроженка Серпухова, скончалась от менингита в больнице.



Студентка из Серпухова училась в тульском вузе, умерла от менингита в декабре 2017 г.

Тогда управление Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения Тульской области немедленно организовало проверку. Со студентами и преподавателями провели разъяснительную работу, дали рекомендации по профилактике. Тем, кто контактировал с девушкой, сделали прививки против менингита и выписали антибиотики. Также в университете провели санитарно-гигиеническую обработку.



А 7 января всех читателей соцсети Фейсбук потряс пост-откровение Яны Савченко, которая попросила сделать максимальный репост, чтобы предупредить об этом страшном заболевании всех людей.



Эвелине Савченко было всего пять лет.

Приводим его с сокращениями:

«7 января 2018 года в 23.30 в Инфекционной клинической больнице Москвы от менингококковой инфекции умерла моя дочь пяти лет, Савченко Эвелина Михайловна (Ева). Сразу хочу отметить, что должного информирования по данному заболеванию в нашей стране нет, прививка не обязательна и сильно платная. Я пишу этот пост, чтобы все вокруг родители детей ЛЮБОГО ВОЗРАСТА были бдительны, не ждали необратимых последствий: боль в голове, боль в горле, рвота, высокая температура может быть не просто ОРВИ, а заболеванием со смертельным исходом.

7 января мы находились в Санкт-Петербурге, в 6.30 дочь почувствовала озноб. В этот день нам надо было возвращаться в Москву. В поезде в 9.30 я померила ей температуру – 39,5. После принятого нурофена ребенок заснул. Через три часа дочь проснулась – попросила пить.

Губы были очень сухие, вокруг глаз будто полопались сосудики. Обращайте на это внимание!

Сбитая температура быстро поднялась снова до 39,5, 40, 40,5… Дочь начала бредить. Начальник поезда вызвал скорую. В 16.48 медики зашли к нам, осмотрели ребенка. Вкололи: анальгин, папаверин, димедрол. Увидели: красное горло, высокую температуру, тяжелое дыхание (аргументировали высокой температурой). На вопрос: нужно ли выходить и ехать с ними, ответили: «Решайте сами, ничего смертельного не видим! Мы поехали, в Москве вас будет ждать бригада». Я подписала отказ от госпитализации. Мы поехали в Москву. Температуру сбили. В поезде ребенок все время лежал на боку (обращайте внимание), а когда я растирала ей ножки, дочь сказала: «Мама, ты сломала мне ногу!» Вот такая боль во время этого заболевания. Потом появились пятна. В 19.50 мы прибыли на Ленинградский вокзал. СКОРОЙ НЕ БЫЛО! Отец Эвелины зашел в вагон, вынес ее на руках, ее посадили в кресло-каталку, отвезли в медпункт вокзала. Местные врачи так и не увидели ничего особенного. Пятна списали на аллергию. И только после того, как я сказала о жалобе Эвелины на боль в ножке, врач стала проверять ее именно на симптомы менингита. Через 20 минут приехала скорая. Поставили два диагноза, один из которых подтвердился. Посмертно. Врачи сделали всё возможное.

Берегите родных и близких! Перестраховывайтесь! Проверяйте и перепроверяйте! Запомните симптомы!

P. S. Наша дочь была любима родителями и всеми окружающими ее людьми. Она была счастлива, не по-дет­ски рассудительна и мечтала быть принцессой, иметь волшебную палочку и делать людей счастливыми, заниматься гимнастикой на воздушных полотнах...»

внимание!

Головная боль, тошнота, рвота, судороги – признаки менингита!

Как же уберечься от менингита и на какие симптомы следует обращать внимание? Эти вопросы мы задали директору департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елене Дурновой.



– Елена Сергеевна, приведите цифры статистики заболеваемости менингитом в нашем регионе.



Елена Дурнова – По информации управления Роспотребнадзора по Тульской области, представленной в Государственном докладе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии в Тульской области в 2016 году», уровень заболеваемости менингококковой инфекцией на территории Тульской области в 2016 году ниже уровня заболеваемости по Российской Федерации (Тульская область – 0,27 на 100 тыс. населения, РФ – 0,51 на 100 тыс. населения). С 2014 по 2016 годы в регионе сохранялась стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией на уровне 4-5 случаев в год. (Статистика за 2017 год будет готова в марте 2018 года. – Прим. авт.)



– Кто заболевает менингитом чаще других, в чем причина заражения?

– Возбудитель передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при непосредственном тесном и длительном общении. Источниками менингококковой инфекции являются: больные генерализованными формами (менингит, менингококкемия, менингит + менингококкемия, менингоэнцефалит), больные локализованной формой менингококковой инфекции (менингококковый назофарингит) и бессимптомные бактерионосители. Повышенными группами риска заболеваемости являются дети и новобранцы.

– Расскажите об основных симптомах менингита, на которые необходимо обратить внимание, если у человека поднялась высокая температура. Как не пропустить это страшное заболевание?

– Инкубационный период может варьироваться от 1 до 10 дней. Менингококковая инфекция протекает в нескольких формах: назофарингит (болезнь проявляется в виде насморка), менингит и менингококковый сепсис. Симптомы менингококкового менингита могут развиться мгновенно, а могут проявиться через несколько дней. Вначале появляется насморк, затем сильные головные боли, скованность шейных и других мышц, потеря сознания, чувствительность к свету, рвота, повышение температуры до 40 градусов, озноб, геморрагическая сыпь. У больного отмечается гиперчувствительность к различным раздражителям: световым, звуковым и тактильным. Отмечается головокружение, спутанность сознания, галлюцинации, нарушение сознания вплоть до комы, отсутствие аппетита, тошнота, многократная рвота, может быть диарея.

Немедленно обращайтесь за медицинской помощью, если у вас появились следующие симптомы:

на фоне обычного проявления простуды появляется интенсивная головная боль, настолько сильная, что она волнует больше, чем все остальные симптомы,

головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой,

на фоне повышенной температуры тела боли в спине и шее, усиливающиеся при движении головы,

сонливость, спутанное сознание, тошнота, рвота, судороги любой интенсивности и любой продолжительности

любая сыпь на фоне повышенной температуры,

у детей первого года жизни – лихорадка, монотонный плач и выбухание родничка.

Заболевание может протекать молниеносно и закончиться

смертью пациента.

– Насколько сложно диагностировать заболевание при первичном осмотре врачами, например скорой помощи?

– Предвестником менингита нередко становятся инфекционные поражения верхних дыхательных путей, при которых пациент принимает антибиотики, что ведет к сглаживанию первых симптомов грозного заболевания.

Единственным достоверным методом диагностики менингита является спинномозговая пункция, которая проводится только в стационаре в стерильных условиях. Но даже в случае диагностирования и надлежащего лечения на ранних стадиях болезни высок риск летального исхода.

– По каким показаниям пациенту предлагают госпитализацию?

– Любое подозрение на развитие менингита требует немедленной госпитализации и тщательного врачебного наблюдения. Госпитализация проводится в инфекционный стационар, где проводится первичный осмотр заболевшего и диагностика вероятного менингита.

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