Еще одна жертва менингита в Туле: 19-летняя сотрудница «Мегафона» умерла в больнице

Татьяна К. почувствовала себя плохо в офисе. Коллеги вызвали ей скорую, девушку забрали в больницу, где она через несколько дней умерла.

По информации Myslo, от менингита умерла сотрудница тульского офиса «Мегафона», выпускница Тульского технико-экономического колледжа им. Рогова. Девушку из офиса увезли на скорой помощи в больницу, там она впала в кому и через несколько дней умерла.

Роспотребнадзор пока официально не прокомментировал данный случай. Однако по сообщениям СМИ, руководитель управления Александр Ломовцев подтвердил, что в ведомстве есть информация о заболевании менингитом в офисе «Мегафона» и что в компании проводились противоэпидемические мероприятия.

Напомним, что 5 января от этой страшной болезни ушел из жизни 25-летний туляк Кирилл Е., а в конце декабря 2017 г. — студентка ТулГУ.

Ранее Роспотребнадзор в Тульской области сообщал Myslo, что эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в регионе расценивается как стабильная. В 2017 году зарегистрировано 6 случаев менингококковой инфекции, 60% всех зарегистрированных случаев — дети до 17 лет. В 2016 году было 4 случая, дети до 17 лет — 75%.