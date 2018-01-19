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В Тульском кремле отпразднуют День студента
Фото пресс-службы министерства молодежной политики Тульской области

В Тульском кремле отпразднуют День студента

Для туляков и гостей города будут организованы интерактивные площадки и концертная программа.

25 января в Тульском кремле пройдут торжества, посвященные Дню студента.

Участникам праздника будут раздавать созданные по случаю «открытки-татьянки». В этот день на территории кремля пройдет флешмоб «Энергия здоровья», участники праздника изготовят «Студенческое дерево дружбы».  Для туляков и гостей города будут организованы боди-перкуссии, «Инстапринтер», интерактивные площадки с исконно русскими забавами: прыжками через веревку, боями подушками, соревнованиями по армрестлингу, веселыми стартами, снежным тиром и др.

Также гостей праздника угостят пирожками и горячим чаем.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:10 +3
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