В Тульском кремле отпразднуют День студента

Фото пресс-службы министерства молодежной политики Тульской области

Для туляков и гостей города будут организованы интерактивные площадки и концертная программа.

25 января в Тульском кремле пройдут торжества, посвященные Дню студента.

Участникам праздника будут раздавать созданные по случаю «открытки-татьянки». В этот день на территории кремля пройдет флешмоб «Энергия здоровья», участники праздника изготовят «Студенческое дерево дружбы». Для туляков и гостей города будут организованы боди-перкуссии, «Инстапринтер», интерактивные площадки с исконно русскими забавами: прыжками через веревку, боями подушками, соревнованиями по армрестлингу, веселыми стартами, снежным тиром и др.

Также гостей праздника угостят пирожками и горячим чаем.