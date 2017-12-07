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Туляки: В ТулГУ две студентки умерли от менингита

Туляки: В ТулГУ две студентки умерли от менингита

В соцсетях студенты бьют тревогу: по их словам, в ТулГУ вспышка опасного заболевания.

Туляки сообщают, что от менингита скончались уже две девушки и одна из них — прямо на паре.

Эти сообщения массово распространяются по тульским пабликам. На сайте университета появился официальный комментарий по этому поводу:

– За последние сутки распространились слухи о массовых заболеваниях менингитом в ТулГУ. Приводятся мнения «очевидцев» о случаях в различных учебных подразделениях, которые не имеют под собой никаких оснований. Домыслы вызваны прискорбным случаем смерти студентки Тульского государственного университета, проживающей в г. Серпухове Московской области. В настоящее время причина смерти устанавливается.

В связи с проведением эпидемиологического расследования данного случая, на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 08/3959−17−13 от 04.12.17 г., направленного в поликлиническое отделение № 2 ГУЗ «ТГК БСМП им. Д. Я. Ваныкина», в учебных помещениях проведена тщательная влажная уборка, проводится проветривание и дезинфекция.

В поликлинике проведен осмотр контактных лиц (преподавателей и студентов), признаков инфекции не обнаружено. Установлено наблюдение в течение 10 дней. Просим не заниматься тиражированием непроверенной информации, а все своё внимание направить на подготовку к промежуточной аттестации.
 
Myslo направил запрос в управление Роспотребнадзора по Тульской области. Мы следим за развитием событий.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:54 +9
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