Туляки: В ТулГУ две студентки умерли от менингита
В соцсетях студенты бьют тревогу: по их словам, в ТулГУ вспышка опасного заболевания.
Туляки сообщают, что от менингита скончались уже две девушки и одна из них — прямо на паре.
Эти сообщения массово распространяются по тульским пабликам. На сайте университета появился официальный комментарий по этому поводу:
– За последние сутки распространились слухи о массовых заболеваниях менингитом в ТулГУ. Приводятся мнения «очевидцев» о случаях в различных учебных подразделениях, которые не имеют под собой никаких оснований. Домыслы вызваны прискорбным случаем смерти студентки Тульского государственного университета, проживающей в г. Серпухове Московской области. В настоящее время причина смерти устанавливается.
В связи с проведением эпидемиологического расследования данного случая, на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 08/3959−17−13