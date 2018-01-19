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В Тульской области увеличат штрафы за свалки
Фото из архива Myslo.

В Тульской области увеличат штрафы за свалки

Минимальный размер штрафа за незаконный сброс мусора увеличат до 4500 рублей.

Тульские парламентарии предложили внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях. В частности, увеличить минимальный размер штрафа за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления, за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке, если эти действия не повлекли нарушений экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, требований в области обращения с отходами, требований пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством.

За перечисленные нарушения авторы законопроекта предлагают увеличить минимальную сумму штрафа для физических лиц с 2500 до 4500 рублей.

Новый документ уже принят в первом чтении региональным парламентом.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:42 +3
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