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Смерть от менингита в Туле: сначала девушка отказалась от помощи врачей

Смерть от менингита в Туле: сначала девушка отказалась от помощи врачей

Сотрудники тульского «Мегафона» рассказали о том, как их коллега заразилась смертельным вирусом.

Напомним, недавно стало известно об очередном смертельном заражении менингитом – 19-летняя сотрудница тульского «Мегафона» скончалась в больнице. Коллеги девушки рассказали MySlo о том, что предшествовало трагедии:

– В понедельник, 8 января, наша коллега пришла на работу, признаков заболевания у нее не было. Во второй половине дня сотрудница почувствовала недомогание, менеджер сразу освободил её от работы. От вызова скорой помощи сотрудница отказалась. Домой она отправилась в сопровождении подруги. Лечение продолжила дома. Врачи были вызваны на следующий день.

Когда мы узнали о диагнозе, то провели все профилактические меры среди сотрудников под наблюдением врачей. Мы глубоко переживаем эту трагедию и передаем слова поддержки родственникам, близким и друзьям. Наши сотрудники оператора обязательно окажут помощь родственникам девушки.

Сюжет: Менингит в Туле
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