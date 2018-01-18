В Туле появится новая городская новогодняя ёлка

В числе прочих вопросов участники встречи обсудили одну из главных новогодних новостей – передачу Туле права называться новогодней столицей 2018-2019 гг. По словам Евгения Авилова, в следующем году город будет украшен по-новому:

– Придумаем интересную новогоднюю программу. По просьбам туляков у нас будет новая главная городская елка – искусственная, но максимально похожая на настоящую. И повыше нынешней. В новогодних активностях будет задействован и кремль. Это тоже предложения туляков.

Также одним из актуальных вопросов стало строительство в Туле муниципального приюта для бездомных животных:

– Принятие такого решения – зона ответственности комитета по ветеринарии. Бездомных животных у нас, к сожалению, очень много. И один приют проблему не решит. Проблема вообще-то в другом – откуда берутся бездомные животные? Их же люди выбрасывают на улицу. Вот с этим надо разбираться.

Сейчас депутаты Госдумы обсуждают новую редакцию закона о защите животных. Там есть пункт о том, что все отловленные собаки и кошки становятся собственностью муниципалитета.