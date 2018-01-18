В Тульской области запущена новая версия регионального портала госуслуг

На ресурсе изменился дизайн, а интерфейс стал более простым и информативным.

Тульский портал региональных государственных услуг обновился – интерфейс стал более дружелюбным, в стиле федерального сайта. Дизайн адаптирован под самые популярные разрешения экранов, в том числе для мобильных устройств.

Ещё одно важное нововведение – подключена оплата госпошлин для физических лиц со скидкой 30 %. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайших планах разработчиков – перевод еще 10 услуг в электронный вид, оптимизация уже существующих услуг, сокращение пакета документов и сроков подачи, а также подключение новых сервисов.

Кроме того, планируется модернизация автоматизированной информационной системы МФЦ в части подачи услуги на Региональный портал госуслуг и выдачи результата в МФЦ.