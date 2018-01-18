новости
новости
Регистрация
В Тульской области запущена новая версия регионального портала госуслуг

В Тульской области запущена новая версия регионального портала госуслуг

На ресурсе изменился дизайн, а интерфейс стал более простым и информативным.

Тульский портал региональных государственных услуг обновился – интерфейс стал более дружелюбным, в стиле федерального сайта. Дизайн адаптирован под самые популярные разрешения экранов, в том числе для мобильных устройств.

Ещё одно важное нововведение – подключена оплата госпошлин для физических лиц со скидкой 30 %. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайших планах разработчиков – перевод еще 10 услуг в электронный вид, оптимизация уже существующих услуг, сокращение пакета документов и сроков подачи, а также подключение новых сервисов.

Кроме того, планируется  модернизация автоматизированной информационной системы МФЦ в части подачи услуги на Региональный портал госуслуг и выдачи результата в МФЦ.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +4
Другие статьи по темам
Событие
портал госуслугрегиональный портал госуслугправительство Тульской областигосуслуги в электронном виде
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Евгений Авилов: Копни под белым домом – и найдешь историческую «вишенку на торте»
Евгений Авилов: Копни под белым домом – и найдешь историческую «вишенку на торте»
Смерть от менингита в Туле: сначала девушка отказалась от помощи врачей
Смерть от менингита в Туле: сначала девушка отказалась от помощи врачей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.