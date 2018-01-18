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Этой ночью улицы Тулы будут расчищать от снега 7 бригад спецтехники
Фото park72.ru

Этой ночью улицы Тулы будут расчищать от снега 7 бригад спецтехники

Инспекторы УАТН будут проверять расчистку дворов от снега и наледи.

18 января в Туле прошла видеоконференция по вопросам обработки реагентом и расчистки дорог, тротуаров и вывозу снега.

На сегодняшний день столицу области убирают 76 единиц техники — тракторы, КДМ и 152 специалиста коммунальных служб.

В населенных пунктах Большой Тулы порядок наводят 10 КДМ и 15 МТЗ.

В ночь улицы Тулы будут убирать 7 бригад спецтехники.

Особое внимание будет уделено уборке подъездных путей к храмам, парковочных карманов, обработке реагентом остановочных павильонов, пешеходных дорожек и вывозу снега.

Также инспекторы УАТН при проведении рейдов будут проверять расчистку дворов от снега и наледи.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:01 +4
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