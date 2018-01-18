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Этой ночью улицы Тулы будут расчищать от снега 7 бригад спецтехники
Инспекторы УАТН будут проверять расчистку дворов от снега и наледи.
18 января в Туле прошла видеоконференция по вопросам обработки реагентом и расчистки дорог, тротуаров и вывозу снега.
На сегодняшний день столицу области убирают 76 единиц техники — тракторы, КДМ и 152 специалиста коммунальных служб.
В населенных пунктах Большой Тулы порядок наводят 10 КДМ и 15 МТЗ.
В ночь улицы Тулы будут убирать 7 бригад спецтехники.
Особое внимание будет уделено уборке подъездных путей к храмам, парковочных карманов, обработке реагентом остановочных павильонов, пешеходных дорожек и вывозу снега.
Также инспекторы УАТН при проведении рейдов будут проверять расчистку дворов от снега и наледи.
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