Плехановских цыган уличили в воровстве электроэнергии

В ходе профилактических мероприятий специалисты «Тулэнерго» совместно с сотрудниками полиции выявили 29 фактов бездоговорного потребления электроэнергии в местах проживания лиц цыганской национальности в населённых пунктах Ленинского района.

Все незаконно присоединенные к электрическим сетям дома и постройки были отключены от электроснабжения, в администрацию поселка Плеханово на ответственное хранение передано около 300 метров провода, составлены акты о бездоговорном потреблении электроэнергии.

Энергетики напоминают: в случае выявления хищений, нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности. Из-за хищений происходят перепады напряжения, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварийных отключений и возникновения пожаров.