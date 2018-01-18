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Плехановских цыган уличили в воровстве электроэнергии

Плехановских цыган уличили в воровстве электроэнергии

Специализированные рейды «Тулэнерго» прошли в посёлках Ленинского района.

В ходе профилактических мероприятий специалисты «Тулэнерго» совместно с сотрудниками полиции выявили 29 фактов бездоговорного потребления электроэнергии в местах проживания лиц цыганской национальности в населённых пунктах Ленинского района.

Все незаконно присоединенные к электрическим сетям дома и постройки были отключены от электроснабжения, в администрацию поселка Плеханово на ответственное хранение передано около 300 метров провода, составлены акты о бездоговорном потреблении электроэнергии.

Энергетики напоминают: в случае выявления хищений, нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности. Из-за хищений происходят перепады напряжения, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварийных отключений и возникновения пожаров.

Если вам стали известны случаи незаконного подключения к электросетям, сообщите о них по телефону: 8-800-100-33-00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +6
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