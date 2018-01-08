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Реорганизация Ваныкинской больницы: В Туле появится центр медицины катастроф

Реорганизация Ваныкинской больницы: В Туле появится центр медицины катастроф

Соответствующее распоряжение подписал Юрий Андрианов.

В Туле реорганизуют Ваныкинскую больницу. Из ее состава выделят Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи с сохранением наименования, основных целей деятельности и типа учреждения. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов.
 
Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство здравоохранения Тульской области.
 
– Основной целью деятельности центра катастроф является
организация и управление скорой и неотложной медицинской помощью, медицинской эвакуацией и медико-санитарным обеспечением населения Тульской области в чрезвычайных ситуациях, а также организация выполнения научных исследований по проблемам службы медицины катастроф, разработки организационно- методических документов с учетом особенности территорий, входящих в состав Тульской области, — сообщается в документе.
 
Реализовать постановление необходимо до 18 марта. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Тульской области Марину Левину.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 0
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