Реорганизация Ваныкинской больницы: В Туле появится центр медицины катастроф

В Туле реорганизуют Ваныкинскую больницу. Из ее состава выделят Территориальный центр медицины катастроф , скорой и неотложной медицинской помощи с сохранением наименования, основных целей деятельности и типа учреждения. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов.

Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство здравоохранения Тульской области.

– Основной целью деятельности центра катастроф является

организация и управление скорой и неотложной медицинской помощью, медицинской эвакуацией и медико-санитарным обеспечением населения Тульской области в чрезвычайных ситуациях, а также организация выполнения научных исследований по проблемам службы медицины катастроф, разработки организационно- методических документов с учетом особенности территорий, входящих в состав Тульской области, — сообщается в документе.

Реализовать постановление необходимо до 18 марта. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Тульской области Марину Левину.