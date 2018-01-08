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Для тульских семей устроили благотворительную фотосессию
Фотографии предоставили: Екатерина Белова, Петр Вербицкий, Анна Мищенко.

Для тульских семей устроили благотворительную фотосессию

В ней приняли участие семьи из проекта «Не молчи!».

В Туле прошла благотворительная фотосессия под названием «Рождественская открытка». В ней приняли участие 30 семей, воспитывающих детей с особенностями развития, из проекта «Не молчи!».

В студии работали 15 профессиональных фотографов и один видеограф. Подобная фотосессия уже проходила в прошлом году.

Руководитель проекта «Не молчи!» Евгений Макалов выступил одним из организаторов «Рождественской открытки»:

– Фотосессия — прекрасный подарок к Рождеству. Для многих семейная фотосессия стала и вовсе первой в их жизни. Мы видели, с каким волнением приходили семьи. Но благодаря слаженной работе всей команды участники получили массу положительных эмоций. Я благодарен каждому, кто помог, чтобы это событие состоялось.

 

отзывы родителей

Оксана С.:

– Спасибо всем, кто организовал для нас такое чудо. Мы впервые были на подобном мероприятии и безумно счастливы!

Марина К.:

– Спасибо за прекрасные эмоции, доброжелательный приём, тёплое отношение, праздничную дружескую обстановку. Отдельная благодарность организаторам.

Светлана Б.:

– Хочется поблагодарить всю команду, которая организовала это мероприятие. Всё очень продумано, профессионально, очень теплый прием! Дети в восторге, и мы тоже. Спасибо огромное!

Светлана С.:

– Фотосессия — это наша мечта, и она сбылась. Спасибо проекту «Не молчи» и профессиональным фотографам. Было видно, как они старались и хотели, чтобы всё получилось здорово.

Ольга А.:

– Нам всё очень понравилось, особенно внимательность и подход фотографов! Огромное спасибо за положительные эмоции! Всё супер!

Мария Л.:

– Не передать словами те эмоции, которые испытала наша семья на этой фотосессии! Море улыбок и позитива подарила нам команда профессионалов. Огромное спасибо всем за предоставленную возможность! Вы все вместе делаете добрые дела, дарите особенным детям и их родителям счастливые моменты, которые останутся в наших сердцах!

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Благотворительная фотосессия «Рождественская открытка», Фото: 1
Благотворительная фотосессия «Рождественская открытка», Фото: 2
Благотворительная фотосессия «Рождественская открытка», Фото: 3
Благотворительная фотосессия «Рождественская открытка», Фото: 4
Благотворительная фотосессия «Рождественская открытка», Фото: 5
Благотворительная фотосессия «Рождественская открытка», Фото: 6
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:54 +10
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