Рождество на «Октаве» в Туле: воркшопы, новогодний маркет и мастер-классы на катке
7 января во дворе кластера «Октава» состоится яркое празднование Рождества.
Кластер «Октава» предлагает тулякам свой вариант празднования Рождества.
7 января во дворе кластера «Октава» (Тула, ул. Каминского) состоится яркое празднование Рождества. Гостей мероприятия ждут воркшопы, сеты модных диджеев, новогодний маркет и, конечно, мастер-классы по фигурному катанию.
Продолжатся полюбившиеся гостям двора кластера мастер-классы «сделай сам». В скандинавской технике himmeli из тонких металлических трубок, под руководством дизайнера, можно будет сделать традиционную рождественскую звезду.
Мастер-класс по изготовлению арт-елок в стиле различных художников: от Моне до Уорхола, придуманный современной художницей Анастасией Потемкиной, поможет объединить гостей всех возрастов в творческом порыве. Участники мастер-класса смогут «посадить» свои елки во дворе «Октавы» или унести домой.
Профессиональные фигуристы проведут два бесплатных мастер-класса на музыкальном катке для тех, кто хочет увереннее стоять на коньках.
7 и 8 января с 15.00 до 21.00 во дворе кластера будет работать рождественский маркет.
«Лепим и варим» приготовят фирменные пельмени ручной лепки,
«Карл Маркс» угостят бургерами.
Дизайнерские вещи из металла и бетона представит «Magnolia», а оригинальные аксессуары и предметы интерьера «Простые вещи» — это отличная возможность оригинально поздравить с рождеством ваших близких.
расписание на 7 января
Мастер-класс по фигурному катанию
Площадка: Каток
Время: 12.00-13.00
DIY мастер-класс: арт-ёлка
Площадка: Пункт проката
Время: 13.00-14.00
DIY мастер-класс рождественская звезда в технике himmeli
Площадка: Пункт проката
Время: 16.00-18.00
Мастер-класс по фигурному катанию
Площадка: Каток
Время: 17.00-18.00
DJ Чурсин
Площадка: Каток
Время: 18.00-19.00
DJ Maria Zdrok
Площадка: Каток
Время: 19.00-21.00
Маркет
Время: 15.00-21.00
Создание катка — это первый этап обширной культурной программы двора кластера, которая будет запущена в полном объеме в 2018 году.
Мероприятия продолжатся до конца марта, среди них: мастер-классы от известных дизайнеров, столярные и детские мастерские, воркшопы по проекционному мэппингу, выступления приглашенных диджеев, тематические маркеты.
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