Рождество на «Октаве» в Туле: воркшопы, новогодний маркет и мастер-классы на катке

Кластер «Октава» предлагает тулякам свой вариант празднования Рождества.

7 января во дворе кластера «Октава» (Тула, ул. Каминского) состоится яркое празднование Рождества. Гостей мероприятия ждут воркшопы, сеты модных диджеев, новогодний маркет и, конечно, мастер-классы по фигурному катанию. За звук отвечают DJ Maria Zdrok — в разные годы резидент «Оливкового пляжа» и Shakti terrace, фестивалей Афиша и Казантип, и Александр Чурсин, которого можно услышать в Rob Roy Bar, Stechkin bar и на других модных площадках Тулы. За звук отвечают DJ Maria Zdrok — в разные годы резидент «Оливкового пляжа» и Shakti terrace, фестивалей Афиша и Казантип, и Александр Чурсин, которого можно услышать в Rob Roy Bar, Stechkin bar и на других модных площадках Тулы.

Продолжатся полюбившиеся гостям двора кластера мастер-классы «сделай сам». В скандинавской технике himmeli из тонких металлических трубок, под руководством дизайнера, можно будет сделать традиционную рождественскую звезду.

Мастер-класс по изготовлению арт-елок в стиле различных художников: от Моне до Уорхола, придуманный современной художницей Анастасией Потемкиной, поможет объединить гостей всех возрастов в творческом порыве. Участники мастер-класса смогут «посадить» свои елки во дворе «Октавы» или унести домой.

Профессиональные фигуристы проведут два бесплатных мастер-класса на музыкальном катке для тех, кто хочет увереннее стоять на коньках.

7 и 8 января с 15.00 до 21.00 во дворе кластера будет работать рождественский маркет.

Дизайнерские вещи из металла и бетона представит «Magnolia», а оригинальные аксессуары и предметы интерьера «Простые вещи» — это отличная возможность оригинально поздравить с рождеством ваших близких.

расписание на 7 января Мастер-класс по фигурному катанию Площадка: Каток Время: 12.00-13.00 DIY мастер-класс: арт-ёлка Площадка: Пункт проката Время: 13.00-14.00 DIY мастер-класс рождественская звезда в технике himmeli Площадка: Пункт проката Время: 16.00-18.00 Мастер-класс по фигурному катанию Площадка: Каток Время: 17.00-18.00 DJ Чурсин Площадка: Каток Время: 18.00-19.00 DJ Maria Zdrok Площадка: Каток Время: 19.00-21.00 Маркет Время: 15.00-21.00

Создание катка — это первый этап обширной культурной программы двора кластера, которая будет запущена в полном объеме в 2018 году.

Мероприятия продолжатся до конца марта, среди них: мастер-классы от известных дизайнеров, столярные и детские мастерские, воркшопы по проекционному мэппингу, выступления приглашенных диджеев, тематические маркеты.