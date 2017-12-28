Дочь осужденного тульского газовщика: «Следствие не доказало вины отца!»

Елена Морозова рассказала, что легло в основу обвинения слесаря, приговоренного к 5 годам за смерть тульской семьи.

Приговор слесарю 25 декабря 2017 года Центральный районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 64-летнего слесаря-водителя АО «Тулагоргаз» Владимира Морозова. Напомним, трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме №13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей. Тела погибших обнаружили на следующий день. При осмотре места происшествия было зафиксировано, что газоотводящая труба водонагревательной колонки просто лежит на шкафу. Угарный газ беспрепятственно шел в квартиру. Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. И вот недавно было предъявлено обвинение слесарю-газовщику, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия... Суд приговорил Владимира Морозова к 5 годам исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Виновного искали долго Дочь осужденного Елена Морозова с решением суда не согласна. По её словам, отец сначала проходил по делу как свидетель, а через два года ему неожиданно предъявили обвинение. Его обвинили в преступлении, предусмотренном ст. 238 ч. 3 УК РФ – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Елена Морозова, дочь осужденного:

Елена Морозова – Органы следствия длительное время не могли установить лиц, причастных к отсоединению гофрированной трубы от дымохода. По этой причине предварительное следствие неоднократно приостанавливалось. Следствие шло 2 года. Я считаю. что следствие не провело тщательного анализа воздействия всех возможных факторов или действий третьих лиц за три года функционирования колонки. Если проблема заключалась изначально в оборудовании или его монтаже, угарный газ начал бы тут же заполнять помещение и люди погибли сразу, а не спустя 3 года.

Проточный водонагреватель (газовая колонка) был заменен в квартире за три года до трагедии, 18 декабря 2012 года. Работы выполнял Владимир Морозов. Он установил водонагреватель, заменил на нем гофротрубу.

В течение гарантийного срока, который составлял два года, нареканий к работе не было.

Согласно показаниям аварийной бригады, выезжавшей 18 ноября 2015 года в квартиру, где произошла трагедия, уплотнительное кольцо на трубе имелось. В частности, свидетель В.С. Борозняк – мастер ОАО «Тулагоргаз» на суде пояснил, что 19 ноября 2015 года выезжал на место происшествия, демонтировал по просьбе следователя газовую колонку и видел, что дымоотводящая труба находится на шкафу. На конце дымоотводящей трубы, в месте крепления к дымоходу, находится уплотнительное кольцо.

В обвинительном заключении сказано: «Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде создания угрозы жизни и здоровья потребителей сознательно допустил возможное наступление этих последствий...» Елена говорит, что в обвинительном заключении - одни домыслы. По её мнению, в суде умысла слесаря на выполнение некачественных работ так и не доказали. Согласно показаниям Шарапова О.В. - начальника службы ВДГО ОАО «Тулагоргаз», техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, при котором можно выявить недостатки, в данной квартире не проводились с 2012 года: абоненты уклонялись от допуска сотрудников АО «Тулагоргаз». Дочь осуждённого утверждает, что суд отклонил все ходатайства со стороны защиты, не принял во внимание показания свидетелей, а также результаты независимой экспертизы, подтверждающие, что колонку установили правильно. – Три года газовая колонка работала в штатном режиме, заявок от абонента или пользователей оборудования о его неисправности в адрес АО «Тулагоргаз» не поступало. В законе РФ ст. 29 ч. 3 «О защите прав потребителей» говорится, что требования, связанные с недостатками оказанной услуги (выполненной работы) могут предъявляться при принятии, в ходе выполнения работы, либо в течение гарантийного срока. А при его отсутствии – в пределах двух лет, – говорит Елена.

Слесарь Морозов работал в АО «Тулагоргаз» с 1991 года, ежегодно он устанавливал 600-800 водонагревателей. Жалоб на качество оказываемых им услуг не было. , ежегодно он устанавливал 600-800 водонагревателей. Жалоб на качество оказываемых им услуг не было.

– Предъявить обвинения моему отцу позволила строительно-техническая экспертиза, которую провели спустя два года ...по конференцсвязи! На тот момент в квартире уже был сделан ремонт.

При этом эксперт находился за пределами региона: он не видел ни гофрированной трубы, ни газового оборудования, ни первоначального состояния дымохода, – поясняет Елена Морозова. – По моему мнению, суд необоснованно отверг доводы защиты, просившей признать данное доказательство недопустимым. Как мог эксперт при допросе по видеоконференцсвязи, не видя вещдоков, отвечать на вопросы о том, как и почему труба выпала? Также эксперт Кондаков А.Н. не смог ответить на вопрос о том, какова, по его мнению, малая глубина вставки, и какая глубина вставки является достаточной, сославшись на отсутствие квалификации, переадресовав вопросы эксперту в области газового оборудования. Суд же в приговоре, сослался на данное заключение и допрос Кондакова А.Н. как допустимое доказательство, мотивируя тем, что он является экспертом государственного экспертного учреждения.

Кто убрал трубу? В ходе проведенной экспертизы газовой колонки независимым судебным экспертом Баталовым А.Ю., который проводил не только осмотр колонки, но и полную техническую проверку (ее подключение и проверку функционирования в квартире погибших) было отмечено:

гофра имела деформацию на оголовке трубы, что указывает на физическое воздействии на нее в период ее эксплуатации, т. е. после замены ее могли неоднократно снимать и снова закреплять в дымоходе.

Также было зафиксировано наличие сажи в радиаторе-калорифере в процентном соотношении 30%. Это означает, что частично угарный газ попадал непосредственно в помещение, а не выводился через гофру в дымовой канал. На данное обстоятельство также указывает наличие следов копоти на обоях в кухне в месте примыкания прибора к стене, непосредственно на лицевой стороне колонки и наружной стене корпуса колонки.

При указанном техническом состоянии эксплуатировать газовую колонку было запрещено, поскольку создавалась реальная угроза пожара и причинения вреда здоровью.

В ходе следственного эксперимента было установлено, что элементы питания окислились. Эксперт считает, что дымоотводящая труба была отсоединена намеренно, вероятно, самими жильцами, для проверки тяги дымохода, поскольку колонка не зажигалась из-за окисления элементов питания. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что после происшествия труба лежала на шкафу справа от дымохода. Если бы труба выпала сама, она упала бы вниз. Эксперт считает, если бы труба была плохо закреплена, она выпала бы сразу или через небольшой промежуток времени после монтажа.

В гарантийном паспорте на газовую колонку были вырезаны два отрывных талона, что указывает на то, что проводился гарантийный ремонт данного газового оборудования.

Но следствие не нашло специалистов, проводивших этот гарантийный ремонт.

Мастер ОАО «Тулагоргаз» Колодницкий С.М. на суде пояснял, что в 2013 году он проверял состояние внутриподъездной разводки в доме 13 «а» по улице Новомосковской. В ходе проверки он проверял и состояние поквартирной разводки, а также визуальный осмотр газового оборудования.

В случае выявления нарушения, в том числе, допущенных при монтаже газового оборудования, он отключает газовое оборудование и составляет акт. Согласно акту, представленному в судебное заседание он действительно осуществлял проверку и в квартире 19, о чем свидетельствует его подпись и подпись кого-то из жильцов квартиры.

Следствие не опровергло вариант, что гофрированную трубу могли отсоединить и положить на кухонный шкаф, например, для очистки от пыли и грязи, для проверки тяги в дымоходе, ремонтных работ. Проверка тяги дымоходов в домах осуществляется, согласно Постановлению Правительства РФ № 410, не реже 3 (трех) раз в год специализированными организациями, по договору с управляющей компанией. Эта проверка осуществляется путем снятия дымоотводящей трубы, поскольку иным путем тягу дымохода проверить нельзя.

– Выводы следствия о некачественной работе моего отца и его ответственности за смерть людей незаконны и необоснованны.

Таким образом, защита считает объективно установленным лишь тот факт, что Морозов В.Н. устанавливал данную колонку. Ни один свидетель или эксперт не утверждает, что дымоотводящая труба выпала, напротив, имеются сведения, свидетельствующие об обратном – намеренном извлечении дымоотводящей трубы из дымохода, – говорит Елена. – Отец говорил, что в ходе следствия на него было оказано давление со стороны следователя. Отцу дважды вызывали скорую... Он был госпитализирован с гипертоническим кризом и высоким уровнем сахара в крови (болен сахарным диабетом). Вина отца не доказана, и я надеюсь, что в апелляционном процессе суд более внимательно подойдет к выяснению обстоятельств случившегося и нарушения с которыми велось следствие и судебный процесс. Примет во внимание тот факт, что согласно закону РФ ст. 29 ч. 3 «О защите прав потребителей» оказанная услуга имеет гарантийный срок, а именно 2 года, с момента установки. «Тулагоргаз»: наш работник невиновен На стороне Морозова и ОА «Тулагоргаз». Акционерное общество неоднократно публиковало свою позицию по отношению к обвинению его сотрудника:

«АО «Тулагоргаз» не будет выдвигать собственные версии произошедшего и возлагать вину на кого-либо. Однако считает несправедливым перекладывать ответственность на работника, который профессионально выполнял свои служебные обязанности больше 25 лет (вплоть до сегодняшнего дня), осознавая всю степень ответственность за выполняемую работу с газовым оборудованием. Органы следствия так и не установили истинную причину отсоединения дымоотводящей трубы газовой колонки из дымохода, приведшего к выходу угарного газа в жилое помещение. Фактически слесарь АО «Тулагоргаз» признан ответственным за эксплуатацию газового оборудования спустя 3 года после его установки».