Дочь осужденного тульского газовщика: «Следствие не доказало вины отца!»
Елена Морозова рассказала, что легло в основу обвинения слесаря, приговоренного к 5 годам за смерть тульской семьи.
Приговор слесарю
25 декабря 2017 года Центральный районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 64-летнего слесаря-водителя АО «Тулагоргаз» Владимира Морозова.
Напомним, трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме №13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей.
Тела погибших обнаружили на следующий день. При осмотре места происшествия было зафиксировано, что газоотводящая труба водонагревательной колонки просто лежит на шкафу. Угарный газ беспрепятственно шел в квартиру.
Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. И вот недавно было предъявлено обвинение слесарю-газовщику, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия...
Суд приговорил Владимира Морозова к 5 годам исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Виновного искали долго
Дочь осужденного Елена Морозова с решением суда не согласна. По её словам, отец сначала проходил по делу как свидетель, а через два года ему неожиданно предъявили обвинение.
Его обвинили в преступлении, предусмотренном ст. 238 ч. 3 УК РФ – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Елена Морозова, дочь осужденного:
Елена Морозова
В течение гарантийного срока, который составлял два года, нареканий к работе не было.
В обвинительном заключении сказано:
«Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде создания угрозы жизни и здоровья потребителей сознательно допустил возможное наступление этих последствий...»
Елена говорит, что в обвинительном заключении - одни домыслы. По её мнению, в суде умысла слесаря на выполнение некачественных работ так и не доказали.
Согласно показаниям Шарапова О.В. - начальника службы ВДГО ОАО «Тулагоргаз», техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, при котором можно выявить недостатки, в данной квартире не проводились с 2012 года: абоненты уклонялись от допуска сотрудников АО «Тулагоргаз».
Дочь осуждённого утверждает, что суд отклонил все ходатайства со стороны защиты, не принял во внимание показания свидетелей, а также результаты независимой экспертизы, подтверждающие, что колонку установили правильно.
– Три года газовая колонка работала в штатном режиме, заявок от абонента или пользователей оборудования о его неисправности в адрес АО «Тулагоргаз» не поступало. В законе РФ ст. 29 ч. 3 «О защите прав потребителей» говорится, что требования, связанные с недостатками оказанной услуги (выполненной работы) могут предъявляться при принятии, в ходе выполнения работы, либо в течение гарантийного срока. А при его отсутствии – в пределах двух лет, – говорит Елена.
– Предъявить обвинения моему отцу позволила строительно-техническая экспертиза, которую провели спустя два года ...по конференцсвязи! На тот момент в квартире уже был сделан ремонт.
Кто убрал трубу?
гофра имела деформацию на оголовке трубы, что указывает на физическое воздействии на нее в период ее эксплуатации, т. е. после замены ее могли неоднократно снимать и снова закреплять в дымоходе.
В ходе следственного эксперимента было установлено, что элементы питания окислились. Эксперт считает, что дымоотводящая труба была отсоединена намеренно, вероятно, самими жильцами, для проверки тяги дымохода, поскольку колонка не зажигалась из-за окисления элементов питания. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что после происшествия труба лежала на шкафу справа от дымохода. Если бы труба выпала сама, она упала бы вниз. Эксперт считает, если бы труба была плохо закреплена, она выпала бы сразу или через небольшой промежуток времени после монтажа.
В гарантийном паспорте на газовую колонку были вырезаны два отрывных талона, что указывает на то, что проводился гарантийный ремонт данного газового оборудования.
Но следствие не нашло специалистов, проводивших этот гарантийный ремонт.
Следствие не опровергло вариант, что гофрированную трубу могли отсоединить и положить на кухонный шкаф, например, для очистки от пыли и грязи, для проверки тяги в дымоходе, ремонтных работ.
Проверка тяги дымоходов в домах осуществляется, согласно Постановлению Правительства РФ № 410, не реже 3 (трех) раз в год специализированными организациями, по договору с управляющей компанией. Эта проверка осуществляется путем снятия дымоотводящей трубы, поскольку иным путем тягу дымохода проверить нельзя.
Таким образом, защита считает объективно установленным лишь тот факт, что Морозов В.Н. устанавливал данную колонку. Ни один свидетель или эксперт не утверждает, что дымоотводящая труба выпала, напротив, имеются сведения, свидетельствующие об обратном – намеренном извлечении дымоотводящей трубы из дымохода, – говорит Елена. – Отец говорил, что в ходе следствия на него было оказано давление со стороны следователя. Отцу дважды вызывали скорую... Он был госпитализирован с гипертоническим кризом и высоким уровнем сахара в крови (болен сахарным диабетом). Вина отца не доказана, и я надеюсь, что в апелляционном процессе суд более внимательно подойдет к выяснению обстоятельств случившегося и нарушения с которыми велось следствие и судебный процесс. Примет во внимание тот факт, что согласно закону РФ ст. 29 ч. 3 «О защите прав потребителей» оказанная услуга имеет гарантийный срок, а именно 2 года, с момента установки.
«Тулагоргаз»: наш работник невиновен
На стороне Морозова и ОА «Тулагоргаз». Акционерное общество неоднократно публиковало свою позицию по отношению к обвинению его сотрудника:
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