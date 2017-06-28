Где в Туле готовят бургеры

Обзор тульских заведений, в которых готовят вкусные и любимые в народе бургеры.

Представляем обзор тульских мест отдыха, которые предлагают своим гостям разнообразные бургеры на любой вкус, как с доставкой, так и на месте.

Карл Маркс, бургерная

Заходите в заведение нового формата в Туле — бургерную «Карл Маркс». Думаете, что бургеры — это фастфуд из заготовок? В «Карл Маркс» ломают стереотипы! Здесь готовят правильные бургеры из свежих продуктов, это уже домашняя еда.

Каждый ингредиент в этой бургерной готовят на собственной кухне. Ежедневно выпекают свежайшие и ароматные булочки, мраморную говядину, рыбу, свинину и мясо птицы заказывают у известных поставщиков, а котлеты или филе из них готовят прямо на месте. В каждом бургере и салате, который заказывают гости, свежесть вкусу придают отменные и свежие овощи и зелень.

Ваш заказ приготовят за 10−20 минут (иногда чуть больше, например, в пятницу вечером или в субботу) — всё готовится для вас, никаких заготовок! Бургер из «Карл Маркс» останется вкусным даже когда остынет.

Хотите вкусно поесть? В «Карл Маркс» есть из чего выбрать: разнообразные бургеры из мяса, рыбы и птицы, салаты, куриные крылышки, горячая варёная кукуруза, картошка, креветки и сырные батончики. К любому блюду вам предложат на выбор 8 соусов! Ну, а фирменные лимонады «Карл Маркс» не оставят равнодушными никого.

«Карл Маркс» — это одна из первых в Туле служб доставки бургеров! Оцените огромное разнообразие вкусов из фермерских продуктов и отборного мяса на булочке собственного производства. Бургеры «Карл Маркс» — это не фастфуд! Вкусно по-домашнему.

Ваш заказ быстро доставит курьер домой или в офис. Доставка по Туле бесплатная при заказе от 500 рублей.

Тула, Ленина проспект, 30 (2 этаж)

8 (4872) 38-48-68

karlburgers.ru

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ИП Жук П.И.

ОГРНИП: 315715400014292

DROVA, гриль-бар

Гриль-бар DROVA работает без выходных и перерывов, и радует своих гостей вкусной и изысканной европейской кухней, богатым выбором авторских коктейлей, оригинальным и уютным интерьером, высоким качеством обслуживания, демократичными ценами, и безудержным весельем.

В этом баре вы сможете попробовать вкуснейшие бургеры, которые приготовят специально для вас из качественных продуктов по особым рецептам от шеф-повара.

Фирменный бургер «Дрова» из отборной мраморной говядины с беконом и овощами.

Нежный «Чикен бургер» с хрустящим луком.

Ароматный «Фиш бургер» из филе судака, который придётся по вкусу любителям морепродуктов.

Любимый многими «Чизбургер» из говядины с сыром, томатами и специальным соусом.

Закажите свои любимые бургеры к определённому времени, и вам подадут их сразу, как вы придёте.

Мясные бургеры в гриль-баре DROVA готовят из мраморной говядины высшего сорта, и подают с молодым запёченным картофелем.

В гриль-баре DROVA вы сможете насладиться необычайно вкусными блюдами — гриль, приготовленными профессиональными поварами в лучших традициях современной европейской кухни. Здесь готовят на гриле и делают это безупречно! Ну, а фирменные коктейли в сочетании с неповторимыми вкусами еды дополнят атмосферу отличного отдыха в этом баре.

Кроме бургеров, в этом заведении вы сможете попробовать ещё множество вкусных блюд: салаты, стейки, холодные закуски и горячие блюда, супы и пасту, закуски к пиву и пиццу. Здесь каждый найдёт угощение себе по душе!

Приходите отдыхать в DROVA с друзьями и любимым человеком, наслаждайтесь отменной кухней, приятной музыкой и уютной атмосферой.

Каждую пятницу и субботу гостей ожидает ночная шоу-программа с участием лучших MC и DJ`s. Гриль-бар «DROVA» — бар для тех, кто не спит!

Тула, ул. Пролетарская, 22Г

8 (4872) 703- 462, 8 (961) 263-36-98

drovabar.ru

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Макдоналдс

«Макдоналдс» — мировая сеть ресторанов быстрого питания, с которой знаком, пожалуй, каждый житель нашего города.

Первый «Макдоналдс» в России был открыт в Москве 27 лет назад, а сегодня уже более 600 таких ресторанов работают в России.

«Макдоналдс» — это в первую очередь знаменитые бургеры, выбор которых на сегодня способен угодить любому вкусу как ребёнка, так и взрослого. Вы можете выбрать из более 20 видов разнообразных бургеров, в основном меню и в специальном меню на завтрак.

Попробуйте этим летом

вкусные новинки!

«Вестерн Гурмэ» — смесь сочной рубленой говядины с добавлением свинины, маринованными огурчиками, кусочками маринованного острого перчика халапеньо, свежим луком на булочке бриошь. Бургер заправлен томатным соусом с нотками барбекю.

«Гриль Гурмэ» — смесь сочной рубленой говядины с добавлением свинины, двумя ломтиками зрелого сыра, сладким перцем, приготовленным на гриле, свежим салатом на булочке бриошь. Бургер заправлен чесночно-лимонным соусом с травами.

Кроме бургеров, в «Макдоналдс» можно выбрать вкусные роллы из лепёшки, с мясом, курицей или морепродуктами, обжаренные куриные крылышки, куриное филе и креветки, знаменитый картофель фри и картофель по-деревенски, салаты, свежие морковные палочки и яблочные дольки. А на десерт выбирайте свои любимые пирожки или маффины, молочные коктейли, и, конечно же, разнообразное мягкое мороженое.

Любимые напитки завершат незабываемое сочетание вкусов, которое так любят гости «Макдоналдс».

«МакАвто» — удобный вариант для покупки любимой еды быстро, с собой, не выходя из машины.

В некоторых ресторанах «Макдоналдс» уже работают специальные электронные терминалы самостоятельного заказа. Вам не придётся ждать в очереди, а потом говорить что вы выбрали. Просто закажите то, что вам хочется на терминале, оплатите картой и ожидайте за столиком, когда будет готов ваш заказ.

Тула, ул. Советская, 47 (ТЦ «Гостиный двор»)

Тула, пр. Ленина, 96

Тула, ул. Октябрьская, 40

Тула, Красноармейский проспект, 14

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «МАКСИ»)

mcdonalds.ru

Правда, гастрономический паб

Гастрономический паб «Правда» специализируется на отечественном и европейском крафте и уместной для него еде.

Особенно «Правда» знаменита своими бургерами — за год с небольшим работы паба они признаны гостями, пожалуй, лучшими в Туле.

Ассортимент достаточно обширен — здесь представлена как классика, так и бургеры-гурмэ:

«Чистая правда» — классический бургер с говяжьей котлетой, сыром Чеддер, беконом, томатами, корнишонами и луковым конфитюром.

«Мимино» — бургер с котлетой из барашка с кинзой, кавказским сулугуни, йогуртовым соусом с оливками и овощной сальсой.

«Честное слово» — бургер с большой рубленой котлетой из индейки, томатами, голубым сыром и яблочным конфитюром с имбирем.

«Чёрное море» — черный фишбургер с котлетой из лосося и судака с припущенным шпинатом, свежими томатами, сыром Чеддер и глазуньей.

«Вопрос ребром» - оригинальный бургер с мякотью свиных ребер BBQ, томатами, корнишонами, маринованным сельдереем и соусом Цезарь.

«Губка Боб» — чёрный бургер с подлинным мясом камчатского краба и тигровыми креветками в сливочном соусе с пармезаном и щучьей икрой.

«Растительная жизнь» — веган-бургер с котлетками из гороха нут, овощной сальсой и горчичной заправкой.

Все бургеры в «Правде» подаются с картофелем фри, сладким горчичным соусом и корнишонами.

Также к каждому можно заказать дополнительную котлету или другие ингредиенты, что сделает бургер еще интереснее, а на цену

существенно не повлияет.

В меню «Правды», помимо бургеров, большое разнообразие пивных закусок, салатов, горячих блюд и лучшие представители стрит-фуда разных стран — шаверма, гирос, кесадилья, карривурст, сендвичи и очень неплохие хот-доги.



Андрей Герасимов, шеф-повар

Кстати, недавно в пабе стартовал новый гастрономический фестиваль — каждый четверг шеф будет представлять новый стрит-фуд, а гости могут пробовать, оставлять свои отзывы — самые популярные блюда войдут в новое меню «Правды». За новинками гастрономических четвергов можно следить в соцсетях паба.

Авторы фото: Юмир Скиба и Леонид Янышев.

Тула, Красноармейский проспект, 10

Резерв столов: 8 (4872) 71-71-22

Время работы:

вс-чт: 12:00−00:00

пт-сб: 12:00−03:00

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