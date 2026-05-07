Жители продолжают собирать документы, переписки, квитанции и ответы от ведомств, чтобы решить проблему с УК.

В новом жилом комплексе «Притяжение» вновь разгорается коммунальный конфликт. Жители говорят о затяжной войне с управляющей компанией. Собственники сразу нескольких домов жалуются на странные начисления в квитанциях, проблемы с отоплением, вывозом мусора и постоянные, по их словам, отписки вместо ответов.

Люди уверяют: они пытались решить вопросы мирно, писали обращения, ездили в офисы, собирали документы, но в итоге дошли до коллективных жалоб и обращения к губернатору.

Сейчас жители намерены сменить управляющую компанию. Но опасаются, что история может закончиться очередным скандалом с протоколами голосования и судебными спорами.

— Мы за этим всем наблюдаем уже больше года, — рассказывает собственница квартиры Елизавета. — Юридически владельцами квартиры мы с мужем стали с апреля прошлого года, но еще раньше постоянно приезжали в ЖК, общались с соседями, видели, что происходит. Тогда мы еще не могли участвовать в коллективных жалобах, но уже понимали: ситуация нездоровая.

По словам жителей, проблемы начались практически сразу после сдачи первых домов.

— Сначала сдали два корпуса, туда зашла управляющая компания «Трис». Потом в январе 2025 года сдали уже наш дом. Застройщик заключил договор с УК на три месяца, с очень высокими тарифами. А дальше началась история, которую сейчас вспоминают почти все собственники, — говорит Елизавета.

Речь идет о голосовании за выбор управляющей компании.

Жители утверждают: документы на подпись людям выдавали прямо во время приемки квартир — вместе с остальными бумагами.

— Многие рассказывают одно и то же: приезжают за ключами, у кого работа, у кого дети, кто-то вообще на пару минут заскочил. И в этот момент дают листы и говорят: «Это просто опросник, пожелания по будущей управляющей компании». Люди подписывали не читая. А потом выяснилось, что это было голосование, — рассказывает тулячка.

По словам собственников, позже обнаружились решения, о которых большинство жильцов даже не подозревало.

Один из самых болезненных вопросов — плата за вывоз строительного мусора.

— В голосовании был пункт: утвердить оплату по 300 рублей в месяц в течение года. То есть 3600 рублей. Но в итоге людям пришли квитанции уже на 3900. Либо ошибка, либо нет, никто толком не объяснил, — говорит Елизавета.

При этом жители уверяют: в течение года представители управляющей компании сами говорили им, что вывоз строительного мусора оплачивает застройщик.

— Мы несколько раз спрашивали: как быть с мусором после ремонта? Нам отвечали: «Это подарок от застройщика, первый год все оплачено». Контейнеры могли стоять переполненными по две-три недели. Мы просили вывезти мусор, а нам отвечали, что это слишком дорого для управляющей компании. А потом вдруг выясняется, что якобы вывозилось по 18 контейнеров в месяц и выставляется огромная сумма жильцам.

Люди начали требовать объяснений.

Старшая по дому направила официальное письмо в управляющую компанию. По словам жителей, ответа долго не было.

— Я сама ездила в офис. Мне сказали только одно слово: «Разбираемся». Ни о перерасчете, ни о сроках никто ничего не говорил. Хотя там даже по цифрам видно, что начисления странные, — рассказывает Анастасия.

Позже жильцам все же сообщили, что «тринадцатый месяц» в начислениях появился ошибочно и перерасчет будет сделан. Но как именно — неизвестно до сих пор.

Другая претензия касается общедомовых начислений.

Жители говорят, что суммы за ОДН в квитанциях «скачут как на американских горках».

— Сегодня 200 рублей, в следующем месяце — 500, а потом 900. И никто не может объяснить, почему. Причем по отоплению у нас зимой было холодно. Мы ставили обогреватели, заклеивали окна, батареи были еле теплые. А вот весной, когда на улице стало тепло, они вдруг начали чуть ли не обжигать, — рассказывает Елизавета.

Отдельно жители дома № 25 указывают на ситуацию с общедомовыми начислениями: в один из месяцев собственникам пришла квитанция с дополнительным начислением около 700 рублей.

Как рассказывают жильцы, управляющая компания объяснила это неисправностью счетчиков и оборудования в котельной. При этом связаться с представителями котельной жители самостоятельно не могут — обращения остаются без ответа. Собственники утверждают, что управляющая компания фактически бездействует, ограничивается формальными отписками и отказывается производить перерасчет начислений.

По словам собственников, они даже самостоятельно замеряли температуру радиаторов в морозы.

— При минус двадцати температура не поднималась выше шестидесяти градусов. У людей есть фотофиксация, есть замеры. Но счета при этом приходили такие, будто дом отапливали на полную мощность.

Еще одна проблема — изменение площади дома в платежных документах.

— У нас есть технические паспорта с конкретной квадратурой. Но в квитанциях площадь каким-то образом меняется. Появляются дополнительные метры — по 200, по 300. Соответственно, растут начисления. Мы писали обращения, прикладывали документы, но в ответ опять тишина, — рассказывают собственники.

Сейчас жители пытаются добиться смены управляющей компании. Для этого старшие по домам организовали голосование через систему ГИС ЖКХ — с подтверждением через «Госуслуги».

— Здесь уже невозможно нарисовать подписи. Каждый собственник голосует сам, под своей учетной записью. «Все прозрачно», —объясняют жители.

Однако параллельно, по словам собственников, появилось еще одно голосование — уже за другую управляющую компанию под названием «ЭНТ». Именно это сейчас вызывает у людей наибольшие опасения.

— Мы начали проверять информацию и увидели, что у «Трис» и «ЭНТ» один и тот же генеральный директор. Более того — те же сотрудники звонят нам и от лица одной компании, и от лица другой. Только в одном случае говорят: «Мы исправимся», а в другом убеждают голосовать за новую УК, — рассказывает Елизавета.

При этом голосование за «ЭНТ», как утверждают жители, проходит не через электронные сервисы, а в очно-заочной форме — через бумажные бюллетени.

— И вот этого люди боятся больше всего. Потому что по всей стране уже были истории, когда собственники потом через суды пытались доказать, что подписи подделаны. «Мы не хотим оказаться в такой ситуации», —говорят жильцы.

Жители «Притяжения» просят надзорные органы проверить работу УК «Трис» и не допустить нарушений в голосовании.