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Сегодня в Туле на территории кластера «Октава» откроется музыкальный каток

Сегодня в Туле на территории кластера «Октава» откроется музыкальный каток

Торжественное открытие состоится в 16.00. Сбор гостей – с 15.00. Вход свободный.

Создание катка — это первый этап обширной культурной программы двора кластера, которая будет запущена в полном объеме в 2018 году.

Размер катка составит 25х25 метров. Автором проекта выступило  архитектурное бюро «Новое», известное проектированием объектов по всему миру.


Звуковые и музыкальные эксперименты начнет интерактивная музыкальная площадка Playtronica. Команда проекта представит мастер-класс с элементами шоу и использованием микрофонов «Октава». Гостей открытия ждет музыкальное представление от участников московской группы 1/2 Orchestra, которые будут бить в барабаны и трубить в тромбоны прямо на коньках.

В течение всего дня все желающие смогут покататься на катке под миксы, специально записанные модными диджеями, а вечером выступит
DJ Chagin.

Хедлайнером музыкальной программы станет группа MANA ISLAND, играющая позитивный инди-поп и покорившая «Усадьбу Jazz» и «Пикник Афиши».

Гости также смогут принять участие в DIY (do it yourself – «сделай сам») мастер-классах по столярному ремеслу и изготовлению новогодних подарков.

Во дворе кластера будут установлены пять ледовых скульптур с изображениями станков, которые будут представлены в Музее станка. Для создания арт-проекта необходимо около 30-40 ледяных блоков общей массой 3-4 тонны. Кирилл Баир известен своими арт-объектами изо льда, которые украшали избу Деда Мороза в Архангельске, Поклонную гору, а также значимые российские и международные туристические достопримечательности.
Весь день во дворе кластера будет работать новогодний маркет и фудкорт.

 

Открытие катка знаменует начало работы зимней программы двора кластера. Среди мероприятий, которые пройдут до конца марта, мастер-классы от известных дизайнеров, столярная и детская мастерские, выступления приглашенных музыкальных групп и диджеев и т.д.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:43 +1
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