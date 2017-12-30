УМВД напоминает тулякам о правилах поведения в общественных местах

в местах проведения массовых мероприятий по празднованию Нового года будет организован через КПП, на которых осуществляется досмотр посетителей.

В период проведения новогодних мероприятий УМВД России по Тульской области проводит комплекс мероприятий, направленный на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.

Полиция обращает внимание граждан на то, что доступ в местах проведения массовых мероприятий по празднованию Нового года будет организован через контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляется досмотр посетителей. Полиция имеет право не допускать в места проведения массовых мероприятий граждан, отказывающихся подвергнуться личному осмотру, в том числе с использованием технических средств.

Необходимо помнить следующие правила поведения:

- оказавшись в месте проведения массового мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве, постарайтесь покинуть толпу;

- обращайте внимание на оставленные коробки, пакеты, сумки, сообщите об этом сотрудникам полиции;

- соблюдайте спокойствие, не провоцируйте панику;

- не вмешивайтесь в происходящие конфликты, сообщите о них сотрудникам полиции;

- участникам массового мероприятия запрещается распивать спиртные напитки, появляться в общественное место в пьяном виде.