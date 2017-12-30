В январе временно сдвинется график выплаты социальных пособий тулякам

В связи с Новогодними и Рождественскими праздниками, а также началом нового финансового года с 9 января 2018 года социальные выплаты из средств регионального бюджета (семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, специалистам, проживающим в сельской местности) будут произведены до 20 января 2018 года.

Об этом сегодня порталу Myslo сообщили в пресс-службе правительства региона.

Меры социальной поддержки, предоставляемые за счет средств федерального бюджета (инвалидам, отдельным категориям ветеранов, гражданам, проживающим на территориях, подвергшихся загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС) будут выплачены до 25 января.