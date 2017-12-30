новости
новости
Регистрация
Наталия Пилюс рассказала об итогах работы своей приёмной в Туле

Наталия Пилюс рассказала об итогах работы своей приёмной в Туле

Напомним, депутатский мандат Наталия Пилюс получила 1 марта 2017 года.

За три месяца в адрес депутата Государственной Думы поступило порядка 40 обращений от граждан.
 
Приёмная депутата Государственной Думы открылась в Туле в октябре. За это время депутатом было проведено десять личных приёмов граждан в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия», а также в территориальной приёмной, которые посетили более 40 человек. 
 
За год в адрес Наталии Пилюс поступило 76 обращений. Основная тематика – сфера ЖКХ, социальное обеспечение, поддержка общественных инициатив, а также вопросы изменения законодательства в области культуры. Часть проблем удалось решить в рамках консультации – депутатом были даны разъяснения по существу поставленных вопросов, в том числе – разъяснения действующего законодательства.
 
«Многие туляки обращаются с просьбой помочь реализовать свои гражданские права – оформить льготы, пенсионные выплаты, получить социальные услуги, гарантированные действующим законодательством, – прокомментировала Наталия Пилюс. – К сожалению, далеко не все знают, как необходимо действовать в таких случаях. Задача депутата в данном случае – не только помочь гражданину советом, но и убедиться, что результат достигнут».
 
Часто граждане обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Житель Щекинского района пожаловался депутату на протекающую кровлю. Наталия Пилюс связалась с руководством управляющей компании, обслуживающей дом пенсионера. По итогам рассмотрения обращения сотрудники организации приступили к ремонту. На сегодняшний день крыша отремонтирована, протечки устранены.
 
Ещё один положительный пример решения вопросов населения с объединением усилий властей федерального и регионального уровней – обращение пенсионерки из Тулы, которая в одиночку воспитывает внучку-инвалида. Пожилая женщина проживает в частном доме и на протяжении нескольких лет добивалась газификации жилища. После обращения к Наталии Пилюс необходимые работы были проведены.
 
Для решения вопросов граждан направляются депутатские запросы в органы исполнительной власти Тульской области. Рассмотрение поступающих в приёмную обращений Наталия Пилюс держит на личном контроле, всем заявителям в установленные сроки направляются письменные ответы.
 
Также в приёмной депутата ведётся активная работа по налаживанию взаимодействия тульской молодёжи с органами власти. В рамках региональных недель депутатом проводятся встречи с молодёжными активистами, которые рассказывают о реализуемых проектах и делятся своими планами. 
 
«Конструктивное взаимодействие с молодёжными объединениями и общественными активистами – одно из направлений работы депутатов Государственной Думы, – отметила Наталия Пилюс. – Это позволяет узнавать об актуальных проблемах жителей региона из первых уст, принимать конкретные меры к их решению и получать обратную связь».
 
Приёмная депутата Государственной Думы Наталии Пилюс находится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, офис 206. Телефон для предварительной записи: 8(4872)71-00-53. Приём проводится по понедельникам – с 10.00 до 14.00, по вторникам и четвергам – с 14.00 до 18.00.
вчера, в 19:09
Другие статьи по темам
Событие
итоги 2017 года
Люди
Наталия Пилюс
Место
ТулаТульская область
Прочее
депутаты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полицейские напоминают тулякам о профилактике квартирных краж
Полицейские напоминают тулякам о профилактике квартирных краж
УМВД напоминает тулякам о правилах поведения в общественных местах
УМВД напоминает тулякам о правилах поведения в общественных местах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.