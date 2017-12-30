Наталия Пилюс рассказала об итогах работы своей приёмной в Туле

За три месяца в адрес депутата Государственной Думы поступило порядка 40 обращений от граждан.

Приёмная депутата Государственной Думы открылась в Туле в октябре. За это время депутатом было проведено десять личных приёмов граждан в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия», а также в территориальной приёмной, которые посетили более 40 человек.

За год в адрес Наталии Пилюс поступило 76 обращений. Основная тематика – сфера ЖКХ, социальное обеспечение, поддержка общественных инициатив, а также вопросы изменения законодательства в области культуры. Часть проблем удалось решить в рамках консультации – депутатом были даны разъяснения по существу поставленных вопросов, в том числе – разъяснения действующего законодательства.

«Многие туляки обращаются с просьбой помочь реализовать свои гражданские права – оформить льготы, пенсионные выплаты, получить социальные услуги, гарантированные действующим законодательством, – прокомментировала Наталия Пилюс. – К сожалению, далеко не все знают, как необходимо действовать в таких случаях. Задача депутата в данном случае – не только помочь гражданину советом, но и убедиться, что результат достигнут».

Часто граждане обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Житель Щекинского района пожаловался депутату на протекающую кровлю. Наталия Пилюс связалась с руководством управляющей компании, обслуживающей дом пенсионера. По итогам рассмотрения обращения сотрудники организации приступили к ремонту. На сегодняшний день крыша отремонтирована, протечки устранены.

Ещё один положительный пример решения вопросов населения с объединением усилий властей федерального и регионального уровней – обращение пенсионерки из Тулы, которая в одиночку воспитывает внучку-инвалида. Пожилая женщина проживает в частном доме и на протяжении нескольких лет добивалась газификации жилища. После обращения к Наталии Пилюс необходимые работы были проведены.

Для решения вопросов граждан направляются депутатские запросы в органы исполнительной власти Тульской области. Рассмотрение поступающих в приёмную обращений Наталия Пилюс держит на личном контроле, всем заявителям в установленные сроки направляются письменные ответы.

Также в приёмной депутата ведётся активная работа по налаживанию взаимодействия тульской молодёжи с органами власти. В рамках региональных недель депутатом проводятся встречи с молодёжными активистами, которые рассказывают о реализуемых проектах и делятся своими планами.

«Конструктивное взаимодействие с молодёжными объединениями и общественными активистами – одно из направлений работы депутатов Государственной Думы, – отметила Наталия Пилюс. – Это позволяет узнавать об актуальных проблемах жителей региона из первых уст, принимать конкретные меры к их решению и получать обратную связь».

Приёмная депутата Государственной Думы Наталии Пилюс находится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, офис 206. Телефон для предварительной записи: 8(4872)71-00-53. Приём проводится по понедельникам – с 10.00 до 14.00, по вторникам и четвергам – с 14.00 до 18.00.