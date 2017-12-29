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В дни новогодних праздников «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы

В дни новогодних праздников «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы

С 30 декабря по 8 января в компании «Тулагоргаз» введен особый режим контроля за газораспределительными сетями.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей установлен особый контроль за работой оборудования газораспределительного комплекса. На усиленный режим работы переведена аварийная служба «04» и другие подразделения оперативного реагирования.

Также специалистами «Тулагоргаз» установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и местного самоуправления.

Кроме того, в компании приняты дополнительные меры по усилению охраны опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения газового хозяйства. Организовано круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов и аварийно-восстановительных бригад.

– Природный газ безопасен, если ответственно подходить к соблюдению элементарных правил. Мы просим туляков быть внимательными и незамедлительно сообщать о запахе газа по телефонам аварийной службы 04, с мобильного — 104 или „004“. Прием вызовов со всех трех номеров специалисты компании осуществляют круглосуточно», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.

БДИ!

По правилам использования газа в быту запрещено:

  • пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымовом и вентиляционном каналах;
  • оставлять без присмотра работающие газовые приборы, кроме отопительных, оборудованных автоматикой безопасности. Запрещено отключать автоматику безопасности и регулирования;
  • пользоваться неисправными газовыми приборами;
  • пользоваться баллонами со сжиженным газом в многоэтажных домах;
  • допускать к пользованию газовыми приборами детей, а также лиц, не контролирующих свои действия и не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газовыми приборами.

Перед включением газовых приборов необходимо проветрить помещение. Форточки должны быть открыты во время работы приборов.

Не рекомендуется пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход при сильном ветре и при сильных морозах, когда обмерзают оголовки дымоходов.

Помещения, где установлены газовые приборы, запрещается использовать для сна и отдыха.

После окончания пользования газом, необходимо закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

Сюжет: Новый год - 2018
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