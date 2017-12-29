Прокуратура и Роспотребнадзор: В тульском «Медикасе» нарушались права пациентов

На горячую линию Управления поступают обращения потребителей о нарушении их прав со стороны ООО «Медикас» при оказании платных медицинских услуг в части введения в заблуждение относительно их условий и оплаты.

Аналогичная информация поступила в прокуратуру Тульской области, в связи с чем прокуратура с привлечением специалистов Управлений провела проверку деятельности ООО «Медикас» по адресу: г. Тула, ул. Советская, 56. В ходе проверки выявлено нарушение прав потребителей на получение полной и достоверной информации об организации, а также несоответствие стоимости услуг предъявленному прейскуранту цен.

По результатам проверки Управлением в отношении виновных возбуждены дела об административных правонарушениях, выдано предписание об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения.