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Прокуратура и Роспотребнадзор: В тульском «Медикасе» нарушались права пациентов

Прокуратура и Роспотребнадзор: В тульском «Медикасе» нарушались права пациентов

Управление Роспотребнадзора по Тульской области пресекло нарушение прав потребителей со стороны ООО «Медикас» при оказании медицинских услуг.

На горячую линию Управления поступают обращения потребителей о нарушении их прав со стороны ООО «Медикас» при оказании платных медицинских услуг в части введения в заблуждение относительно их условий и оплаты.

Аналогичная информация поступила в прокуратуру Тульской области, в связи с чем прокуратура с привлечением специалистов Управлений провела проверку деятельности ООО «Медикас» по адресу: г. Тула, ул. Советская, 56. В ходе проверки выявлено нарушение прав потребителей на получение полной и достоверной информации об организации, а также несоответствие стоимости услуг предъявленному прейскуранту цен.

По результатам проверки Управлением в отношении виновных возбуждены дела об административных правонарушениях, выдано предписание об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения.

Напомним, недавно Myslo публиковал материал «Туляков разводят на платные медицинские услуги». Подробности здесь.
Сюжет: Медикас
Туляков разводят на платные медицинские услуги
Жизнь Тулы и области
Туляков разводят на платные медицинские услуги
29 ноября, в 12:32, 263 23349 60
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:15 +5
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