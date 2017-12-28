Фото из архива Myslo.
Туляков пустят на новогодние мероприятия после полицейского осмотра
Полиция имеет право не пускать граждан, отказывающихся пройти личный осмотр.
Полицейские обращают внимание туляков: во время проведения новогодних мероприятий доступ на них будет организован через контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляются досмотровые мероприятия.
Полиция имеет право не допускать в места проведения массовых мероприятий граждан, отказывающихся пройти личный осмотр, в том числе с использованием технических средств.
Необходимо помнить следующие правила поведения:
- оказавшись в месте проведения массового мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве, постарайтесь покинуть толпу;
- обращайте внимание на оставленные коробки, пакеты, сумки, сообщите об этом сотрудникам полиции;
- соблюдайте спокойствие, не провоцируйте панику;
- не вмешивайтесь в происходящие конфликты, сообщите о них сотрудникам полиции;
- участникам массового мероприятия запрещается распивать спиртные напитки, появляться в общественном месте в пьяном виде.
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