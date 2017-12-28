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Туляков пустят на новогодние мероприятия после полицейского осмотра
Фото из архива Myslo.

Туляков пустят на новогодние мероприятия после полицейского осмотра

Полиция имеет право не пускать граждан, отказывающихся пройти личный осмотр.

Полицейские обращают внимание туляков: во время проведения новогодних мероприятий доступ на них будет организован через контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляются досмотровые мероприятия.

Полиция имеет право не допускать в места проведения массовых мероприятий граждан, отказывающихся пройти личный осмотр, в том числе с использованием технических средств.

Необходимо помнить следующие правила поведения:

  • оказавшись в месте проведения массового мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве, постарайтесь покинуть толпу;
  • обращайте внимание на оставленные коробки, пакеты, сумки, сообщите об этом сотрудникам полиции;
  • соблюдайте спокойствие, не провоцируйте панику;
  • не вмешивайтесь в происходящие конфликты, сообщите о них сотрудникам полиции;
  • участникам массового мероприятия запрещается распивать спиртные напитки, появляться в общественном месте в пьяном виде.
Сюжет: Новый год - 2018
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