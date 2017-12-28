Туляков пустят на новогодние мероприятия после полицейского осмотра

Фото из архива Myslo.

Полицейские обращают внимание туляков: во время проведения новогодних мероприятий доступ на них будет организован через контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляются досмотровые мероприятия.

Полиция имеет право не допускать в места проведения массовых мероприятий граждан, отказывающихся пройти личный осмотр, в том числе с использованием технических средств.

Необходимо помнить следующие правила поведения: