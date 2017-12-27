Погода в Туле 28 декабря: осадки, туман и гололед

Синоптики обещают облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.

Местами небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо, около 1 мм).

Местами туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти, лёгкий – до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем стабильная – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.